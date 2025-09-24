聽新聞
0:00 / 0:00

營建土方無去處 高市允設公辦土資場

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄爆發多起濫倒廢棄物案件，凸顯營建工程剩餘土石方去化難題，市區多處案場因土方無處去面臨停工，高雄市議會昨邀集營建業、土資業及主管機關開會，市府允諾盡速成立公辦土資場，中長期則規畫於高雄港填海造陸，解決土方問題。

檢警近期查緝農地盜採砂石、濫倒事業廢棄物，高市府要求營造業者循合法管道去化廢土，建商、清運業與營造業均陷困境，因廢土處理費暴漲，多處案場面臨停工。

高雄市議員陳善慧說，土方遭遇去化困境，許多工程無法進行，市府應協助讓合法土資場有合理去處，嚴查非法填埋。

高雄市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會理事長林瑞益認為，地下室挖出土方難免夾雜鋼筋，要完全分類幾乎不可能，直接認定為混合廢棄物開罰送辦相當不公，市府應允許些許比例夾帶物。

大高雄不動產建築開發商業同業公會副理事長陳信安說，全市土資場後端去化去處國土署、農業局雖提出方法，但合格檢驗證明和申請需時間，應儘速設立短期堆置場去化，不然工地土方堆積如山，無法解決問題。

高雄市目前有十二間土資場，每年可處理四四○萬立方土方，公共工程占四分之一。建管處長沈坤章說，公共工程土方已研擬開設公營土資暫置場，現正尋找用地，中、長期由交通部提供高雄港填海造陸用地，目前高雄港務分公司規畫中。

至於農地填土，農業局副局長梁銘憲說，營建剩餘土方不宜提供農地使用，土方須經土資場分類篩選，確認不屬營建剩餘土方，才可提供使用。

高雄市 農地 營建業 廢棄物

