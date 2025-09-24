快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

打造全新景觀 屏菸文化基地10月20日起休園半年

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏菸歸仁路入口將打開東側圍牆，規畫為公共廣場，圖為模擬圖。圖／縣府提供
屏菸1936文化基地將從10月20日起休園至明年3月，進行全區景觀優化與縫合工程，同時進行屏東縣立美術館及P-TIMO探索館工程，完成屏東縣「大博物館計畫」的最後一哩路，完工後將以嶄新面貌呈現屏東文化新時代。

屏縣府打造「大博物館計畫」透過分階段修復、策展與開館，逐步打造核心館所。第一階段已完成屏東菸葉館、客家館、原民館；去年陸續啟用屏東縣典藏中心、文資建材庫房等專業空間，奠定屏東大博物館基礎。

縣府文化處指出，屏菸啟用3年多來，已吸引近200萬人次入園，成為南台灣極具指標性的藝文場域。無論是沉浸式展覽、各式電影、動畫特展、大武門音樂祭等活動，都吸引不同年齡層民眾體驗屏東的多元文化。

目前還未完成的館場，包括明年首季完工啟用的屏東縣立美術館，及後年完工的P-TIMO探索館，因應新館落成與園區需求，屏菸將休園半年展開景觀縫合計畫。

施工分兩階段，除了原菸廠路入口廣場、夜間光環境外，歸仁路入口也將規畫為開放式公共庭園，打開東側圍牆並設置休憩設施，讓園區成為步入式博物館，使民眾更易親近。閉園期間菸葉館、客家館及原民館常設展將優化，融入創新手法，為遊客帶來全新體驗。

屏東 美術館 博物館

