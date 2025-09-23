快訊

花蓮堰塞湖溢流！泥流猛灌全聯困6人 2店員「肉身扛木板」慘烈畫面曝光

美股早盤／道指漲逾200點再創新高 台積電ADR漲逾4%

屏東大埔社區傳承客家文化 閹雞比賽慶伯公生

中央社／ 屏東縣23日電

有客家「方言島」之稱的屏東縣南州鄉大埔社區，在地信仰中心大埔福德宮慶祝伯公生，昨天先舉行閹雞比賽，今晚熱鬧頒獎、辦福宴，傳承北客南遷百年精神。

依大埔社區發展協會資訊，大埔社區是南州鄉的客家「方言島」，僅為萬華村其中2鄰，戶數約70至80戶，人口約300多人，周圍村落皆為台語族群。此地居民早年從竹、苗一帶遷來，也將北部客家文化帶下來。

大埔社區信仰中心大埔福德宮，每年農曆8月2日慶祝伯公生，除連辦2天酬神戲，也在前一天舉辦閹雞比重比賽，在伯公生當天殺雞祝壽。今年冠軍雞重達14.1斤，由73歲常勝軍莊煥鑫所飼。

莊煥鑫告訴中央社記者，天候因素所致，現在雞不好養，太熱要吹電風扇、太冷要燈照，溫度要維持在約攝氏26度。奪得冠軍的雞已在他細心照顧下養一整年，「比顧小孩還難」。他本身是蓮霧農，閹雞冠軍獎金僅新台幣3000元，認真養雞不為錢，只為傳承大埔客家精神。

大埔社區女兒南州鄉代戴曉萍說，祖輩從新竹移居此地，也帶來客庄文化。以往村庄長輩都務農，在三合院養雞、鴨、鵝，不過特別的是，客家人會養可以長比較肥的閹雞，養一整年就為敬神祭拜。如今福德宮已建廟40年，後輩該做的傳承都要做，今年一樣辦閹雞比賽、酬神戲，不過首次出現信徒贊助黑鮪魚，福宴現場上演切分秀。

依大埔社區發展協會資訊，大埔社區在民國元年時期尚為沙崙溪河床，荒無人煙且雜草於溪河兩岸蔓延，從新竹縣湖口鄉客庄來的移居者戴冉，在現址大榕樹後面刺竹下立石，奉為福德正神，直到民國74年才建廟完成、入火安座。

大埔 客家文化 傳承

延伸閱讀

國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝 虎科大讓農廢華麗轉身

力拚全國之先！新北29區完成失智友善社區、明年成立高齡長照處

桃園教育局攜手社區 強化霞雲國小親師生防災觀念

這種條件居然1字頭！高雄最賣社區曝、一年轉手54間

相關新聞

馬頭山淪棄置場...柯志恩批治理失能 高市府駁抹煞公務員辛勞

高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢鋁渣與營建廢棄物，惡臭瀰漫汙染環境。國民黨立委柯志恩痛批，環保局獲報後遲未介入清理，放任...

連江縣教師節表揚大會 表揚近30位教育尖兵

為慶祝教師節，連江縣政府今天下午在介壽國中小禮堂舉行「教師節表揚大會」，會中表揚近30位績優的教師，縣長王忠銘親自主持，...

高雄營建土方無去處 市議會協調「短期回填農地」條件

高雄近期因不肖業者偷挖砂石和回填營建廢棄物，造成營建剩餘土石方去化困難，開發行為停滯，市議會邀集市府和營建業、土資場業者...

大樹光電場讓下游「皮皮挫」 高雄市府：呼籲中央修法

高雄市大樹區和山光電場違法開發案經橋頭地檢署偵辦，近日起訴光電場負責人父子及水保技師、廠商等7人，向法院求刑7個月到2年...

高雄30青創品牌漂洋過海 山線咖啡香、果醬味直送日本

高雄市與日本福岡縣浮羽市每年固定舉辦台日交流祭，今年9月27日、28日交流活動，市府首度幫30組青創品牌赴日參展，每組最...

屏菸1936文化基地休園半年 打造屏縣大博物館計畫最後拼圖

屏菸1936文化基地將從10月20日起休園至明年3月，進行全區景觀優化與縫合工程，並同時進行屏東縣立美術館，及P-TIM...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。