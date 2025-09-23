屏東大埔社區傳承客家文化 閹雞比賽慶伯公生

有客家「方言島」之稱的屏東縣南州鄉大埔社區，在地信仰中心大埔福德宮慶祝伯公生，昨天先舉行閹雞比賽，今晚熱鬧頒獎、辦福宴，傳承北客南遷百年精神。

依大埔社區發展協會資訊，大埔社區是南州鄉的客家「方言島」，僅為萬華村其中2鄰，戶數約70至80戶，人口約300多人，周圍村落皆為台語族群。此地居民早年從竹、苗一帶遷來，也將北部客家文化帶下來。

大埔社區信仰中心大埔福德宮，每年農曆8月2日慶祝伯公生，除連辦2天酬神戲，也在前一天舉辦閹雞比重比賽，在伯公生當天殺雞祝壽。今年冠軍雞重達14.1斤，由73歲常勝軍莊煥鑫所飼。

莊煥鑫告訴中央社記者，天候因素所致，現在雞不好養，太熱要吹電風扇、太冷要燈照，溫度要維持在約攝氏26度。奪得冠軍的雞已在他細心照顧下養一整年，「比顧小孩還難」。他本身是蓮霧農，閹雞冠軍獎金僅新台幣3000元，認真養雞不為錢，只為傳承大埔客家精神。

大埔社區女兒南州鄉代戴曉萍說，祖輩從新竹移居此地，也帶來客庄文化。以往村庄長輩都務農，在三合院養雞、鴨、鵝，不過特別的是，客家人會養可以長比較肥的閹雞，養一整年就為敬神祭拜。如今福德宮已建廟40年，後輩該做的傳承都要做，今年一樣辦閹雞比賽、酬神戲，不過首次出現信徒贊助黑鮪魚，福宴現場上演切分秀。

依大埔社區發展協會資訊，大埔社區在民國元年時期尚為沙崙溪河床，荒無人煙且雜草於溪河兩岸蔓延，從新竹縣湖口鄉客庄來的移居者戴冉，在現址大榕樹後面刺竹下立石，奉為福德正神，直到民國74年才建廟完成、入火安座。