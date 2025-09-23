快訊

棒球亞錦賽／超強！中華隊10比0提前7局扣倒南韓 分組第一晉級複賽

花蓮堰塞湖溢流泥水傾瀉光復 抱電桿婦人自行脫困！女兒留言報平安

獨／新青安鬆綁房貸水龍頭9月開多大？行庫最新數據透露3訊息

聽新聞
0:00 / 0:00

馬頭山淪棄置場...柯志恩批治理失能 高市府駁抹煞公務員辛勞

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢棄物，環保局昨已進場代清公有土地廢棄物，預估今日全數清除。記者郭韋綺／攝影
高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢棄物，環保局昨已進場代清公有土地廢棄物，預估今日全數清除。記者郭韋綺／攝影

高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢鋁渣與營建廢棄物，惡臭瀰漫汙染環境。國民黨立委柯志恩痛批，環保局獲報後遲未介入清理，放任廢棄物堆置，事發逾8個月才進場代清，不僅是政府效能與公信力崩壞，更是地方治理失能的縮影。對此，環保局嚴正駁斥，柯說法與事實不符，刻意抹煞公務員的辛勞，並強調絕無拖延。

柯志恩臉書發文指出，多年來馬頭山在居民與環團爭取設立人文生態園區，顯見當地是珍貴保育動物棲地，卻因非法傾倒廢鋁渣，讓居民長期飽受臭味與汙染威脅。她表示，環保局今年1月接獲通報，卻拖延至今才啟動代清，「限期清理」淪為空談。倘若業者脫產，預估5000萬元清運費恐由市府代墊，最後由納稅人埋單，市民怎能不憤怒？

她質疑，居民早已多次檢舉，卻遲遲未見環保局強力介入，限期清理只是障眼法，期限到期仍無作為，最後才被迫代清，顯示市府態度被動。她痛批，如果不是美濃大峽谷案延燒，馬頭山根本沒人要管，令人難以接受。

高市府澄清，環保局今年1月接獲檢舉後，即與保七警方深入蒐證，於2月20日依檢方指揮發動檢警環聯合偵查，現場開挖採樣送驗，相關事證已移送地檢署偵辦。

市府指出，9月1日檢方偵結起訴後，環保局才取得行為人資訊，隨即限令9月21日前完成清理，逾期不清則依法代為清理並求償，「程序上並無任何延宕」。

市府強調，依偵查不公開原則，起訴前環保局無法取得行為人完整資料，僅能要求地主加強管理，並以帆布覆蓋避免二次汙染，今年3月查明地主後，也已函文要求管控，在解除證據保全後，正式令地主提出清理計畫。

環保局進一步說明，公有土地已於昨日進場啟動代清，截至目前完成56立方公尺廢鋁渣打包、相當約45公噸，預計今日全數清除，另已發函私有地主限7天內清理，逾期不清將代為執行並求償。

環保局強調，相關行政作業均須依法進行，過程皆依程序不備、實體不究原則辦理，若程序不完備，就貿然進場代清，恐怕才是由全民埋單。至於代清費用將全數納入行政處分，若行為人拒繳，將移送行政執行署強制扣押、拍賣財產抵償。

環保局重申，馬頭山廢棄物案嚴重影響環境，市府態度嚴肅，已裁罰行為人各300萬元罰鍰，並依法限期清理，未配合者一律移送強制執行，同時呼籲柯志恩委員應在了解完整程序後再發文，不應抹煞公務同仁辛勞，刻意誤導社會大眾。

高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢鋁渣與營建廢棄物，惡臭瀰漫汙染環境。記者郭韋綺／攝影
高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢鋁渣與營建廢棄物，惡臭瀰漫汙染環境。記者郭韋綺／攝影
高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢棄物，環保局昨已進場代清公有土地廢棄物，預估今日全數清除。記者郭韋綺／攝影
高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢棄物，環保局昨已進場代清公有土地廢棄物，預估今日全數清除。記者郭韋綺／攝影
高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢鋁渣與營建廢棄物，惡臭瀰漫汙染環境。記者郭韋綺／攝影
高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢鋁渣與營建廢棄物，惡臭瀰漫汙染環境。記者郭韋綺／攝影
高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢鋁渣與營建廢棄物，惡臭瀰漫汙染環境。記者郭韋綺／攝影
高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢鋁渣與營建廢棄物，惡臭瀰漫汙染環境。記者郭韋綺／攝影
高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢鋁渣與營建廢棄物，惡臭瀰漫汙染環境。記者郭韋綺／攝影
高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢鋁渣與營建廢棄物，惡臭瀰漫汙染環境。記者郭韋綺／攝影

環保局 馬頭山 廢棄物

延伸閱讀

高市府代清馬頭山廢棄物 將完成公有地清運

民進黨南高執政危機 謝龍介、柯志恩民調追上 他曝滿意度回升唯一辦法

邱議瑩民調逆襲第一？高市議員黃彥毓：按綠初選規則 賴瑞隆才最高

2026高雄市長最新民調曝光後 邱議瑩、林岱樺齊批柯志恩

相關新聞

大樹光電場讓下游「皮皮挫」 高雄市府：呼籲中央修法

高雄市大樹區和山光電場違法開發案經橋頭地檢署偵辦，近日起訴光電場負責人父子及水保技師、廠商等7人，向法院求刑7個月到2年...

高雄營建土方無去處 市議會協調「短期回填農地」條件

高雄近期因不肖業者偷挖砂石和回填營建廢棄物，造成營建剩餘土石方去化困難，開發行為停滯，市議會邀集市府和營建業、土資場業者...

馬頭山淪棄置場...柯志恩批治理失能 高市府駁抹煞公務員辛勞

高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢鋁渣與營建廢棄物，惡臭瀰漫汙染環境。國民黨立委柯志恩痛批，環保局獲報後遲未介入清理，放任...

連江縣教師節表揚大會 表揚近30位教育尖兵

為慶祝教師節，連江縣政府今天下午在介壽國中小禮堂舉行「教師節表揚大會」，會中表揚近30位績優的教師，縣長王忠銘親自主持，...

高雄30青創品牌漂洋過海 山線咖啡香、果醬味直送日本

高雄市與日本福岡縣浮羽市每年固定舉辦台日交流祭，今年9月27日、28日交流活動，市府首度幫30組青創品牌赴日參展，每組最...

屏菸1936文化基地休園半年 打造屏縣大博物館計畫最後拼圖

屏菸1936文化基地將從10月20日起休園至明年3月，進行全區景觀優化與縫合工程，並同時進行屏東縣立美術館，及P-TIM...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。