馬頭山淪棄置場...柯志恩批治理失能 高市府駁抹煞公務員辛勞

高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢鋁渣與營建廢棄物，惡臭瀰漫汙染環境。國民黨立委柯志恩痛批，環保局獲報後遲未介入清理，放任廢棄物堆置，事發逾8個月才進場代清，不僅是政府效能與公信力崩壞，更是地方治理失能的縮影。對此，環保局嚴正駁斥，柯說法與事實不符，刻意抹煞公務員的辛勞，並強調絕無拖延。

柯志恩臉書發文指出，多年來馬頭山在居民與環團爭取設立人文生態園區，顯見當地是珍貴保育動物棲地，卻因非法傾倒廢鋁渣，讓居民長期飽受臭味與汙染威脅。她表示，環保局今年1月接獲通報，卻拖延至今才啟動代清，「限期清理」淪為空談。倘若業者脫產，預估5000萬元清運費恐由市府代墊，最後由納稅人埋單，市民怎能不憤怒？

她質疑，居民早已多次檢舉，卻遲遲未見環保局強力介入，限期清理只是障眼法，期限到期仍無作為，最後才被迫代清，顯示市府態度被動。她痛批，如果不是美濃大峽谷案延燒，馬頭山根本沒人要管，令人難以接受。

高市府澄清，環保局今年1月接獲檢舉後，即與保七警方深入蒐證，於2月20日依檢方指揮發動檢警環聯合偵查，現場開挖採樣送驗，相關事證已移送地檢署偵辦。

市府指出，9月1日檢方偵結起訴後，環保局才取得行為人資訊，隨即限令9月21日前完成清理，逾期不清則依法代為清理並求償，「程序上並無任何延宕」。

市府強調，依偵查不公開原則，起訴前環保局無法取得行為人完整資料，僅能要求地主加強管理，並以帆布覆蓋避免二次汙染，今年3月查明地主後，也已函文要求管控，在解除證據保全後，正式令地主提出清理計畫。

環保局進一步說明，公有土地已於昨日進場啟動代清，截至目前完成56立方公尺廢鋁渣打包、相當約45公噸，預計今日全數清除，另已發函私有地主限7天內清理，逾期不清將代為執行並求償。

環保局強調，相關行政作業均須依法進行，過程皆依程序不備、實體不究原則辦理，若程序不完備，就貿然進場代清，恐怕才是由全民埋單。至於代清費用將全數納入行政處分，若行為人拒繳，將移送行政執行署強制扣押、拍賣財產抵償。