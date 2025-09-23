高市府代清馬頭山廢棄物 將完成公有地清運

高市府表示，昨天啟動馬頭山廢棄物代清，目前已完成56立方公尺廢鋁渣打包清運，預計今天可完成公有土地遭棄置廢鋁渣打包，並駁斥國民黨立委柯志恩稱市府1月接獲檢舉後遲未介入說法。

柯志恩今天在臉書（Facebook）發文表示，馬頭山今年初遭傾倒廢棄物，事件曝光後，高市府環保局雖下令行為人限期清理，但至21日截止日，清運進度為零，致環保局只能送交強制執行，預估清理費用高達新台幣5000多萬元，若業者脫產，這筆費用恐由市府代墊、由納稅人埋單，並質疑廢棄物並非短期傾倒，居民早就通報，為何環保局遲未介入。

高雄市政府今天發布新聞稿嚴正駁斥柯志恩貼文內容，高市府表示，環保局1月接獲舉報馬頭山案地疑有不明機具人員進出，立即配合警方進行蒐證，並依檢察官指示2月20日發動檢警環三方聯合偵查行動，同時在現場開挖採樣送驗，相關事證均已移請檢方偵辦。

市府說明，環保局因檢方偵查不公開原則，起訴前無法取得行為人相關資訊，因此得依行為責任，優先於地主狀態責任原則命其限清，並在移送案件至偵結前，先以不透水帆布覆蓋現場，同時定期派員巡查，另外，3月查明地主資訊後，即函命地主加強管理，避免二次污染，並於解除證據保全後，函命地主限清前陳述意見。

市府表示，待檢方9月1日偵結起訴後，環保局即取得行為人個資，立即限期9月21日前完成清理，逾期不清理，環保局始得代為清理並求償，相關程序並無任何延宕情形。

市府指出，此次代為清理公有土地所衍生必要費用，皆納入向行為人求償標的，命繳納代履行費用處分在22日發函，行為人拒不繳納則移送行政執行署扣押財產、拍賣房地取償，同時依法命私有地主限期7天內清理完畢，逾期不為清理將命繳納代履行費用，若未繳納，續移送行政執行署強制執行。

市府表示，柯志恩貼文不符合事實，且抹煞查處公務員辛勞，柯志恩所稱恐是誤解相關法律與行政程序，呼籲柯志恩應了解事實後再發文，不應誤導社會大眾。環保局重申，已裁罰行為人各300萬元罰鍰，相關行政程序均需依法進行。