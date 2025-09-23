快訊

「不排除縱火、開槍」故宮捷克特展遭威脅 陸委會接恐嚇信要求撤展

最新空拍畫面曝光 花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀「留橋墩孤立水中」

高市府代清馬頭山廢棄物 將完成公有地清運

中央社／ 高雄23日電

高市府表示，昨天啟動馬頭山廢棄物代清，目前已完成56立方公尺廢鋁渣打包清運，預計今天可完成公有土地遭棄置廢鋁渣打包，並駁斥國民黨立委柯志恩稱市府1月接獲檢舉後遲未介入說法。

柯志恩今天在臉書（Facebook）發文表示，馬頭山今年初遭傾倒廢棄物，事件曝光後，高市府環保局雖下令行為人限期清理，但至21日截止日，清運進度為零，致環保局只能送交強制執行，預估清理費用高達新台幣5000多萬元，若業者脫產，這筆費用恐由市府代墊、由納稅人埋單，並質疑廢棄物並非短期傾倒，居民早就通報，為何環保局遲未介入。

高雄市政府今天發布新聞稿嚴正駁斥柯志恩貼文內容，高市府表示，環保局1月接獲舉報馬頭山案地疑有不明機具人員進出，立即配合警方進行蒐證，並依檢察官指示2月20日發動檢警環三方聯合偵查行動，同時在現場開挖採樣送驗，相關事證均已移請檢方偵辦。

市府說明，環保局因檢方偵查不公開原則，起訴前無法取得行為人相關資訊，因此得依行為責任，優先於地主狀態責任原則命其限清，並在移送案件至偵結前，先以不透水帆布覆蓋現場，同時定期派員巡查，另外，3月查明地主資訊後，即函命地主加強管理，避免二次污染，並於解除證據保全後，函命地主限清前陳述意見。

市府表示，待檢方9月1日偵結起訴後，環保局即取得行為人個資，立即限期9月21日前完成清理，逾期不清理，環保局始得代為清理並求償，相關程序並無任何延宕情形。

市府指出，此次代為清理公有土地所衍生必要費用，皆納入向行為人求償標的，命繳納代履行費用處分在22日發函，行為人拒不繳納則移送行政執行署扣押財產、拍賣房地取償，同時依法命私有地主限期7天內清理完畢，逾期不為清理將命繳納代履行費用，若未繳納，續移送行政執行署強制執行。

市府表示，柯志恩貼文不符合事實，且抹煞查處公務員辛勞，柯志恩所稱恐是誤解相關法律與行政程序，呼籲柯志恩應了解事實後再發文，不應誤導社會大眾。環保局重申，已裁罰行為人各300萬元罰鍰，相關行政程序均需依法進行。

環保局 柯志恩 馬頭山

延伸閱讀

民進黨南高執政危機 謝龍介、柯志恩民調追上 他曝滿意度回升唯一辦法

邱議瑩民調逆襲第一？高市議員黃彥毓：按綠初選規則 賴瑞隆才最高

2026高雄市長最新民調曝光後 邱議瑩、林岱樺齊批柯志恩

民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先 民進黨僅邱議瑩落後柯志恩

相關新聞

大樹光電場讓下游「皮皮挫」 高雄市府：呼籲中央修法

高雄市大樹區和山光電場違法開發案經橋頭地檢署偵辦，近日起訴光電場負責人父子及水保技師、廠商等7人，向法院求刑7個月到2年...

高雄營建土方無去處 市議會協調「短期回填農地」條件

高雄近期因不肖業者偷挖砂石和回填營建廢棄物，造成營建剩餘土石方去化困難，開發行為停滯，市議會邀集市府和營建業、土資場業者...

馬頭山淪棄置場 柯志恩批治理失能 高市府駁抹煞公務員辛勞

高雄馬頭山遭棄置逾2800公噸廢鋁渣與營建廢棄物，惡臭瀰漫汙染環境。國民黨立委柯志恩痛批，環保局獲報後遲未介入清理，放任...

連江縣教師節表揚大會 表揚近30位教育尖兵

為慶祝教師節，連江縣政府今天下午在介壽國中小禮堂舉行「教師節表揚大會」，會中表揚近30位績優的教師，縣長王忠銘親自主持，...

高雄30青創品牌漂洋過海 山線咖啡香、果醬味直送日本

高雄市與日本福岡縣浮羽市每年固定舉辦台日交流祭，今年9月27日、28日交流活動，市府首度幫30組青創品牌赴日參展，每組最...

屏菸1936文化基地休園半年 打造屏縣大博物館計畫最後拼圖

屏菸1936文化基地將從10月20日起休園至明年3月，進行全區景觀優化與縫合工程，並同時進行屏東縣立美術館，及P-TIM...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。