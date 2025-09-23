連江縣教師節表揚大會 表揚近30位教育尖兵

為慶祝教師節，連江縣政府今天下午在介壽國中小禮堂舉行「教師節表揚大會」，會中表揚近30位績優的教師，縣長王忠銘親自主持，並向所有站在教育第一線的老師致上最高敬意，感謝他們多年來為馬祖孩子默默付出，讓學子能在愛與專業中成長茁壯。

表揚大會現場，邀請多位地方貴賓、校長、教師共同參與，氣氛隆重而溫馨，今年度榮獲教育部師鐸獎殊榮的中山國中老師王惠萍，服務於教育界超過20年，在課程創新、學生輔導、社會教育等多個領域皆有卓越表現，特別在海洋教育與鄉土教材推廣上不遺餘力。她自編海洋四季教材，榮獲教育部海洋教育創新教學國中組特優獎，更曾指導學生多次在全國科展中脫穎而出，以創新教學手法與貼心輔導著稱，深受學生、家長及教育界肯定。

此外，馬祖高中劉增鎮老師與周昭慧老師，也因服務屆滿40年，榮獲教育部「資深優良教師表揚」，肯定其數十年來默默耕耘教育的付出。會場中，還頒發了資深優良教師13位、特殊優良教師7位、優良教保人員1位、數位學習績優教師2位、科展獲獎作品指導老師1位、學生學習扶助績優人員1位、全英文教學及雙語教學教案徵選得獎教師1位，感謝在這塊土地上，為孩子付出心力的老師們。

王忠銘強調，教育是一條看似緩慢卻極為厚重的道路，老師的影響力深遠而持久，從學生的學習到家庭、社會，甚至影響到國家發展。「老師們千萬不要小看自己的工作，因為教育的力量會伴隨孩子一生，並世代傳承。」他強調，馬祖的孩子聰穎勤奮，只要給予合適的機會與養分，就能創造無限的可能。

他也指出，在數位化與全球化挑戰下，人工智慧將協助教師減輕行政與教學壓力，讓老師能更專注於學生的個別需求。同時，縣府積極推動雙語教育，已引進4名美籍教師，營造多元語言環境，幫助學生培養國際視野。