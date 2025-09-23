大樹光電場讓下游「皮皮挫」 高雄市府：呼籲中央修法

高雄市大樹區和山光電場違法開發案經橋頭地檢署偵辦，近日起訴光電場負責人父子及水保技師、廠商等7人，向法院求刑7個月到2年6個月不等刑期，高雄市府水利局回應，將督促業者及地主履行法定責任，恢復山坡地原貌與植生。

高雄市府表示，將全力配合檢察機關，督促業者及地主履行法定責任，恢復山坡地原貌與植生，保障市民生命財產安全。市府也強調，和山光電案是今年6月19日由市府主動移送橋頭地檢署偵辦，並已廢止該案第二期水土保持計畫及施工許可。

據檢方起訴內容指出，林瑞豐為「聰明的家」公司負責人，2019年標租台水公司位於大樹區的山坡地作為太陽光電發電場，分別在2022年及2025年1月取得高雄市水利局核發第一期、二期水保工程許可。他卻在公有山坡地內，擅自於不可開發區鋪設太陽能光電板，又在今年2、3月間非法墾殖第二期工程案場，破壞原有植生地貌、違規開發面積合計達2萬5897.18平方公尺。

高雄市府水利局表示，市府自案發後進行嚴密監督，要求改正期間會同專業技師巡查，確保水土保持設施正常運作。此案第一期光電板基座已拆除，第二期現場的植生復育、滯洪沉砂池與排水設施已完成，並加強周邊監控防止水土流失。

高雄市府重申，2年前已停止批准大面積地面型光電開發案，呼籲中央主管機關修正法令，加強對大面積開發案的審查與監管，防止類似事件再度發生。

不過在地居民仍憂心是否會有土石流風險，希望政府能向居民說明，尤其第二期目前只有鋪人工草皮，不具抓地力，擔心若大雨一來會釀成土石流災害，希望遭砍伐的大型樹木再被種回去。