南方治理平台首長會議 澎湖登場討論4大議題

中央社／ 澎湖縣23日電

2025南方治理平台首長會議今天在澎湖登場，會議聚焦海洋生態保育、環境永續－廢棄物處理、綠色旅遊及財劃法修正等4大議題，期望透過平台促進地方與中央對話，推動跨域合作。

今年會議由澎湖縣政府主辦，原訂7月29日花火節閉幕當天舉行，因颱風丹娜絲重創南台灣順延至今日。高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁等縣市首長原計畫親赴澎湖，但因颱風樺加沙來襲，考量救災與海運停航，改以視訊方式與會。

南方治理平台以「跨域共榮 永續大南方」為主軸，由澎湖縣長陳光復主持，邀集高雄市、台南市、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、台東縣等6縣市參與，行政院南部服務中心副執行長謝文斌、陳文亮，以及環境部、教育部等代表也出席。

多名縣市首長透過視訊指出，新版財劃法水平分配公式，對都會縣市較有利，不符公平正義。他們呼籲應納入海域、農林漁牧產值、人口與城鄉發展等因素，重新審慎規劃，確保資源合理分配。至於一般性補助款與統籌分配款，也應提撥一定比例照顧地方建設，避免區域發展失衡。

澎湖縣政府表示，本次會議聚焦「海洋生態保育」、「環境永續－廢棄物處理」、「綠色旅遊」及「財政收支劃分法修正」4大議題，期望透過平台促進地方與中央對話，推動跨域合作，實現南部區域協調共榮。會中並通過台南市政府提案，成立「大南方矽谷環保聯繫平台」，攜手強化環保治理。

