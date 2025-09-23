高雄品牌參與台浮緣日交流 深化台日青年合作

日本福岡縣浮羽市將於27、28日首度舉辦「台浮緣日」活動，將吸引約30家台灣品牌，其中包含高雄專營地方創生的菸仕物所、剛好販売所、六龜的亀心商行等，預估超過3000人次到訪。

高雄市青年局今天發布新聞稿表示，自112年起，高雄市東高雄地區與日本福岡縣浮羽市每年固定舉辦台日交流祭，3年來累積深厚情誼。浮羽市今年將首度舉辦「台浮緣日」交流活動，以「創生、物產、永續」為核心，延續台日交流初衷，打造跨國文化、觀光旅遊與經濟合作的重要平台。

青年局長林楷軒表示，青年局也將提供最高6萬元的參展補助，減輕青年出國參展的成本負擔。透過「台浮緣日」平台，市府協助高雄青創業者組團參展，讓高雄品牌更容易被看見；期盼在地團隊勇敢跨出國際舞台，不僅累積跨國經驗，更能強化行銷能量與品牌影響力。

青年局表示，首屆「台浮緣日」將吸引約30家台灣品牌與逾百家日本店鋪共同參與；台灣赴日品牌包括專營地方創生的菸仕物所、剛好販売所、六龜的亀心商行、順發茶園、桃源的漓咖啡、伊藍與阿布斯農場、杉林的日光小林、內門的小甜心果醬及茂林的萬山部落等。

青年局強調，台日交流不僅深化兩地青年情誼，更推動地方創生與觀光發展，為青年與企業打造國際合作平台。青年創業如有資金需求，可依事業階段申請「青創補助」，一般型最高可獲新台幣8萬元、競爭型最高50萬元；另有參展補助，赴亞洲地區最高6萬元、亞洲以外地區最高9萬元。