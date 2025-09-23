高雄30青創品牌漂洋過海 山線咖啡香、果醬味直送日本

高雄市與日本福岡縣浮羽市每年固定舉辦台日交流祭，今年9月27日、28日交流活動，市府首度幫30組青創品牌赴日參展，每組最高補助6萬元，協助在地品牌跨入國際市場，把高雄的創意、產業與文化故事推向世界。

浮羽市與高雄市山線地區交流多年，每年都會舉辦交流活動，今年9月27日、28日，浮羽市將首度舉辦「台浮緣日」活動，以「創生、物產、永續」為核心，延續高雄、浮羽市的交流初衷。

首屆「台浮緣日」將吸引約30家台灣品牌與逾百家日本店鋪共同參與，預估超過3000人次到訪，高雄參展團隊由獲得青年局競爭型青創補助的「南方島嶼」主辦，參展品項橫跨咖啡、茶飲、果醬、烘焙、文創工藝與社區文化空間，展現高雄山線行政區的多元物產與文化。

昨天高雄參展業者齊聚美濃「菸仕物所」高雄市青年局長林楷軒特別出席，為即將赴日的品牌團隊加油打氣。

林楷軒說，市府協助高雄青創業者組團參與「台浮緣日」活動，讓高雄品牌更容易被看見，青年局也將提供最高6萬元的參展補助，減輕青年出國參展的成本負擔，協助拓展市場版圖，把高雄的創意、產業與文化故事推向世界。