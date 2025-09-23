金門長輩背書包上學！樂活學堂2.0開學 長照服務再升級

金門縣衛生局今天在縣府新聞發布室舉辦「背著書包上學去樂活學堂2.0」開學典禮，由秘書長張瑞心主持，並邀集日照中心與失智據點代表、長者共同參與，張瑞心還頒發學生證與背包給長輩，讓他們超開心的，現場氣氛溫馨熱鬧。

「樂活學堂」自112年起首度試辦，以「長輩背著書包去上學」的創意，導入「樂活學堂」概念，將日間照顧服務比擬為學堂，提供生活照顧、健康促進、認知訓練與社交互動等多元服務。長輩白天「上學」，傍晚返家共享天倫，既減輕家庭照顧壓力，也讓銀髮族重拾生活樂趣。統計顯示，112年1至7月累計服務人數87人，今年同期已增至119人，成長率達36.8%，顯示長者對服務的接受度逐步提升。

因應試辦計畫到期，衛生局全面升級推出「樂活學堂2.0」，服務範圍從日照中心擴展至失智據點，涵蓋更多需要支持的族群。凡參與課程的長輩皆可獲得「新生入學禮」，包括後背包、帽子、彈力帶、學生證與鑰匙圈，營造濃厚「返校」氛圍；同時首度導入「勤學獎」，出席率達8成以上者即可獲獎勵，鼓勵長者規律參與、保持學習動力。

張瑞心表示，禮運大同篇所述「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨者皆有所養」正是陳福海縣長的重要施政理念。縣府將持續結合在地資源，配合中央長照2.0並超前部署長照3.0，落實「找得到、看得到、用得到、付得起」的長照精神，讓金門成為長照與失智友善的典範，打造「健康老化、在地安老、樂活人生」的幸福金門。