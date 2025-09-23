快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

樺加沙漸遠離！14縣市發豪雨特報 氣象署：屏東、台東及花蓮下到晚上

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

高雄脫離颱風陸警 山區3路段解除預警性封閉

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市平地受颱風外圍環流影響，今天上午一度下起大雨。記者林保光／攝影
高雄市平地受颱風外圍環流影響，今天上午一度下起大雨。記者林保光／攝影

中央氣象署今天上午解除強烈颱風樺加沙陸上警報，但因高雄山區仍可能出現局部豪雨或大豪雨，高雄市政府與公路局南區養護工程分局，仍持續監控台20、27、28、29線的路況，並解除部分路段預警性封閉。

公路局南區養護工程分局在今天上午10時，已解除預警性封閉，恢復通行的路段，包括台20線甲仙至荖濃路段、台29線那瑪夏三明火路段，以及台29臨11線那瑪夏至五里埔路段。

高雄市災害應變中心今天上午9時召開防颱工作會議，表示高雄雖已脫離樺加沙颱風陸上警戒區，因未解除海上警報，那瑪夏、桃源、甲仙、六龜及茂林等山區，今日仍有局部豪雨或大豪雨的可能，須嚴防坍方與落石，低窪地區也應注意積淹水。

中央氣象署表示，受樺加沙颱風外圍環流影響，今天上午至明天2晚間，高雄、屏東、台東、澎湖局部地區仍有平均風6級以上或陣風8級以上的機率。

樺加沙颱風今天上午陸警，部分山區道路仍預警性封閉。圖／公路局南區養護工程分局提供
樺加沙颱風今天上午陸警，部分山區道路仍預警性封閉。圖／公路局南區養護工程分局提供

樺加沙颱風 豪雨 那瑪夏

延伸閱讀

樺加沙颱風漸遠離 氣象署：屏東、台東及花蓮超大豪雨下到晚上

樺加沙颱風來襲 公路局預警封閉路段8處

又要有3颱了！熱低壓生成最快明天升級颱風博羅依 氣象署揭路徑、影響

樺加沙颱風陸警解除明後花東防大雨 熱帶系統恐發展氣象署估影響

相關新聞

高雄脫離颱風陸警 山區3路段解除預警性封閉

中央氣象署今天上午解除強烈颱風樺加沙陸上警報，但因高雄山區仍可能出現局部豪雨或大豪雨，高雄市政府與公路局南區養護工程分局...

馬祖藝術島官方行程秒殺 「只要1980元」有吃有喝還有得看

第三屆「馬祖國際藝術島」自9月5日於四鄉五島盛大開展，首次推出的官方限定行程首周上線即秒殺，獲得觀眾熱烈好評，報名者只要...

樺加沙颱風近7公尺大浪襲小琉球 環島公路柔腸寸斷

樺加沙颱風為屏東沿海帶來強風大浪，有網友在Treads上PO出影片，小琉球的環島公路大浪直接打到路面上，大浪過後留下滿地...

樺加沙颱風強風驟雨 屏東原鄉山區逾1500戶停電搶修中

樺加沙颱風昨晚為屏東山區及恆春半島帶來強風驟雨，造成獅子鄉壽卡2處電線中斷，停電1079戶，因道路管制無法進入搶修，上午...

興達火災初判因統包聯盟未使用正確墊片 台電要求檢討並強化檢查程序

台電表示，興達新2號機火警事故事故原因初判是天然氣加熱器管線法蘭因統包聯盟（美商奇異公司、中鼎公司）未使用正確墊片，9日...

屏東護豆 加強夜捕綠鬛蜥

屏東紅豆進入栽種期，為恐剛長出的嫩葉慘遭綠鬣蜥啃噬，屏東縣政府農業處啟動「護豆專案」，即起委託專業移除綠鬣蜥廠商在屏東市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。