高雄脫離颱風陸警 山區3路段解除預警性封閉

中央氣象署今天上午解除強烈颱風樺加沙陸上警報，但因高雄山區仍可能出現局部豪雨或大豪雨，高雄市政府與公路局南區養護工程分局，仍持續監控台20、27、28、29線的路況，並解除部分路段預警性封閉。

公路局南區養護工程分局在今天上午10時，已解除預警性封閉，恢復通行的路段，包括台20線甲仙至荖濃路段、台29線那瑪夏三明火路段，以及台29臨11線那瑪夏至五里埔路段。

高雄市災害應變中心今天上午9時召開防颱工作會議，表示高雄雖已脫離樺加沙颱風陸上警戒區，因未解除海上警報，那瑪夏、桃源、甲仙、六龜及茂林等山區，今日仍有局部豪雨或大豪雨的可能，須嚴防坍方與落石，低窪地區也應注意積淹水。