馬祖藝術島官方行程秒殺 「只要1980元」有吃有喝還有得看

第三屆「馬祖國際藝術島」自9月5日於四鄉五島盛大開展，首次推出的官方限定行程首周上線即秒殺，獲得觀眾熱烈好評，報名者只要交新台幣1980元即可享受專人導覽、專車接駁，還能獲得限量藝術島護照、官方周邊，以及品嘗期間限定的藝術餐桌「拍楸飯」，成為旅人一致大讚「超值」的深度體驗。

這次連江縣政府官方規劃「南竿」與「北竿」2兩條路線，一天就能看遍核心展點。來自台北的林小姐興奮表示，不用煩惱作品怎麼排，直接跟著導覽走，還有人幫忙解說背景，真的省心又精彩。

南竿路線帶領遊客走入坑道與軍事據點，近距離欣賞國際藝術家的作品。包括26據點李佩珊的「不是誰的棋子，我們是…」、八八坑道韓國藝術家鄭然斗的「第88號記憶的顫音」、山隴排練場米谷健與茱莉亞的「生命之網」，以及舊體育館柳幸典的「哥吉拉計畫 ー 健康島嶼幸福馬祖」，讓人一次沉浸於戰地與藝術交織的氛圍。

此外，53據點「馬祖島來信」邀請民眾親手書寫明信片寄出，體驗馬祖特有的書信文化；77據點的「菊花五千朵」則帶來對戰爭殘酷的深刻反思。民俗文物館展覽「十人十海」以「拍楸」為主題，更呼應本屆藝術島的核心精神。

北竿路線則從芹壁、橋仔到坂里與后沃聚落，讓遊客體驗不同角度的馬祖風情。劉致宏「漁汐」以網繩回應拍楸文化；林聖峰「海量」用酒甕再現島嶼日常；陳敬寶、陳伯義與許家維的作品，則將聚落的歷史與生活化為獨特的藝術語彙。遊客王先生分享，「走在芹壁石頭屋之間，看見藝術品與聚落融合的樣子，像是把馬祖的故事重新說給大家聽。」

不僅如此，北竿的40據點與軍魂電廠，透過台電公共藝術策展經典再現，讓旅人再一次感受馬祖的軍事記憶。