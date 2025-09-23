聽新聞
樺加沙颱風近7公尺大浪襲小琉球 環島公路柔腸寸斷
樺加沙颱風為屏東沿海帶來強風大浪，有網友在Treads上PO出影片，小琉球的環島公路大浪直接打到路面上，大浪過後留下滿地的漂流木及垃圾，整條路柔腸寸斷，讓網友直呼「超扯，好像海嘯場景」。
根據中央氣象署資料，上午9時小琉球風速達每秒12公尺的6級風，浪高則達最高的6.8公尺，強風大浪十分驚人。有網友PO出大浪直接打上環島公路的影片，只見海水直接漫淹整條馬路，連人行道也逃不過。
小琉球王姓居民表示，昨天晚上開始小琉球的浪就很大，地勢較低的沿海地區大浪一波波打上岸，十分驚人，也呼籲駕駛不要通過，提前改道以免危險。樺加沙颱風只是擦邊威力就這麼驚人，好險沒有登陸台灣。
因風浪過大，東琉線、鹽琉線全部航班今、明兩天都停駛，周四將視情況再行公告。
