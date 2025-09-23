聽新聞
0:00 / 0:00

屏東護豆 加強夜捕綠鬛蜥

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東紅豆進入栽種期，為恐剛長出的嫩葉慘遭綠鬣蜥啃噬，屏東縣政府農業處啟動「護豆專案」，即起委託專業移除綠鬣蜥廠商在屏東市、萬丹鄉、新園鄉與東港鎮田區加強夜捕綠鬣蜥，避免農友心血付諸東流。

農業處長鄭永裕說，紅豆多在9月20日到10月10日期間栽種，為避免綠鬣蜥破壞，縣府啟動「護豆專案」，針對紅豆栽種鄉鎮加強移除作業，降低農民損失。即起會依各公所或農會提供排程，由委外廠商執行夜間巡捕，農民可透過鄉公所與農會登記移除點位，並在廠商前往移除時陪同處理。

屏東縣議員洪宗麒常接到農民反映，紅豆剛長出的嫩葉遭綠鬣蜥啃食，老農們相當無奈，去年洪宗麒帶著獵龍高手在夜間展開巡捕，平均1天獵捕200到300隻。他說，綠鬣蜥闖入私人領域，比較困擾，需由農民帶領根除，才能解決。

農業處長鄭永裕說，綠鬣蜥繁殖期春秋兩季，主要是集中在秋季，成熟綠鬣蜥交配後可產生50到80顆卵數，今年族群大爆發，希望農業部開放一般民眾一起移除，避免四處流竄，造成危害。

屏東 綠鬣蜥 農民

延伸閱讀

強颱樺加沙釀全台4傷4437戶停電 馬太鞍溪堰塞湖明早恐達警戒水位

颱風樺加沙觸陸 屏東山區撤145人、停電逾千戶

颱風樺加沙影響 屏東12鄉鎮23日停班課

屏東縣府宣布恆春半島、原鄉共12鄉鎮明停班停課

相關新聞

屏東護豆 加強夜捕綠鬛蜥

屏東紅豆進入栽種期，為恐剛長出的嫩葉慘遭綠鬣蜥啃噬，屏東縣政府農業處啟動「護豆專案」，即起委託專業移除綠鬣蜥廠商在屏東市...

高雄車站大樓又流標 大都更傳捷報

高雄車站商業大樓9月初2次招商再流標，相對於台鐵站體招商不利，市府在車站周邊啟動的大都更計畫先傳捷報，車站專用區4、5及...

屏縣府：9個月移除逾8萬隻綠鬣蜥 助農民護紅豆

屏東近期適逢紅豆栽種期，縣府針對4個主要栽培鄉鎮執行「護豆專案」，加強熱點移除綠鬣蜥；縣府統計今年迄今，已移除逾8萬隻綠...

屏東縣移除綠鬣蜥今年逾8萬隻 為經濟作物啟動「護豆專案」

綠鬣蜥氾濫，現進入紅豆栽種期，避免農民辛苦都遭綠鬣蜥啃食，屏東縣政府農業處即起，委託專業移除綠鬣蜥廠商，針對屏東市、萬丹...

樺加沙颱風前夕 鵝鑾鼻砂島淨灘竟出現7月佳冬外海光電浮台踏板

旭東環保科技公司在屏東縣佳冬外海設置離岸太陽光電浮台系統開發計畫，7月時受丹娜絲颱風重創，浮台被浪散落到佳冬塭豐海堤、枋...

因應樺加沙來襲 陳其邁宣布：應變中心下午一級開設

強烈颱風樺加沙海陸颱風警報齊發，高雄市政府應變中心今天上午10時已提升至「二級開設」，預計下午2時提升為「一級開設」，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。