屏東護豆 加強夜捕綠鬛蜥

屏東紅豆進入栽種期，為恐剛長出的嫩葉慘遭綠鬣蜥啃噬，屏東縣政府農業處啟動「護豆專案」，即起委託專業移除綠鬣蜥廠商在屏東市、萬丹鄉、新園鄉與東港鎮田區加強夜捕綠鬣蜥，避免農友心血付諸東流。

農業處長鄭永裕說，紅豆多在9月20日到10月10日期間栽種，為避免綠鬣蜥破壞，縣府啟動「護豆專案」，針對紅豆栽種鄉鎮加強移除作業，降低農民損失。即起會依各公所或農會提供排程，由委外廠商執行夜間巡捕，農民可透過鄉公所與農會登記移除點位，並在廠商前往移除時陪同處理。

屏東縣議員洪宗麒常接到農民反映，紅豆剛長出的嫩葉遭綠鬣蜥啃食，老農們相當無奈，去年洪宗麒帶著獵龍高手在夜間展開巡捕，平均1天獵捕200到300隻。他說，綠鬣蜥闖入私人領域，比較困擾，需由農民帶領根除，才能解決。

農業處長鄭永裕說，綠鬣蜥繁殖期春秋兩季，主要是集中在秋季，成熟綠鬣蜥交配後可產生50到80顆卵數，今年族群大爆發，希望農業部開放一般民眾一起移除，避免四處流竄，造成危害。