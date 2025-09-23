聽新聞
高雄車站大樓又流標 大都更傳捷報
高雄車站商業大樓9月初2次招商再流標，相對於台鐵站體招商不利，市府在車站周邊啟動的大都更計畫先傳捷報，車站專用區4、5及商4公辦都更案確定由冠德建設獲選最優申請人，預計投資逾95億元，興建2棟住辦大樓、1棟住宅大樓，後年動工，2034年完工。
都發局表示，大都更計畫是市府與台鐵的合作開發案，規畫將鐵路警察局等警政設施集中設於車專4用地，另增設公共停車場滿足停車需求，並串聯周邊商圈，今年底完成簽約後，預計2027年核定都更事業。
高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間，規畫地上10層、地下1層和地下3層建築，具捷運、台鐵轉乘優勢，但卻招商不順，第一次及第二次招商均僅1家投標，形同流標，近日將再度放寬條件，辦第3次招商。
相對於高雄車站商業大樓招商失利，高雄車站專用區4、5及商4公辦都更案則順利評選出最優申請人，冠德建設公司預估投資逾95億元，董事長馬志綱說，公司將與日本森大廈都市企劃株式會社合作，借鏡「虎之門之丘」開發經驗，打造車站城市空間。3塊基地將興建2棟地上22層、26層，地下6層的住辦及商業大樓，1棟為地上31層、地下6層的住宅大樓，並斥資7500萬元建置立體連通天橋，串聯至高雄車站3樓天棚。
都發局表示，此案位在高雄車站第一環圈，朝北串接左營高鐵科技之心、南向緊連亞灣5G AIoT創新園區，至左營高鐵站僅距5站，可望翻轉站前面貌，成為高雄的國際商業門戶。
