聽新聞
0:00 / 0:00

高市環保局清馬頭山 對地主下通牒

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄馬頭山非法廢棄物案延宕多時，7名涉案行為人昨並未在期限內清除，環保局終於昨天進場清理廢棄物。記者郭韋綺／攝影
高雄馬頭山非法廢棄物案延宕多時，7名涉案行為人昨並未在期限內清除，環保局終於昨天進場清理廢棄物。記者郭韋綺／攝影

高雄馬頭山非法廢棄物案延宕多時，7名涉案行為人卻未在期限內清除，環保局昨進場清理，但無法給出明確清除期程，引發居民與農民不滿，批市府只談「程序」，一拖再拖，要求一個月內清除完畢。環保局表示將發函地主限7日內清除，若未自行清理，即依法代清並追償。

馬頭山非法廢棄物原本限期9月21日清除，涉案行為人卻不動如山，環保局昨午派挖土機進場，先對公有道路用地展開清除，現地廢棄物以鋁渣居多，清運人員拉開覆蓋帆布，瀰漫鋁渣黑灰，至中午約清除20包太空包，每包約1公噸重。

據初步調查，馬頭山遭棄置廢棄物的面積約1220平方公尺，公有土地約占廿分之一，環保局副局長高宗永近中午抵達現場時強調，市府須依法辦理，先釐清行為人與地主責任，才能全面展開後續處理。昨已發文給兩名私有地主，限一周內自行清理，若不清理，環保局會代為清除並追償費用。

不過當地居民認為此案拖延太久，不滿環保局光強調執行程序，未有具體清除行動，怒喊「何時清完，給一個明確時間」。旗山三協里長劉文寶說，這次要不是美濃大峽谷填埋廢棄物事件引發關注，馬頭山廢棄物恐怕一樣原地堆置。議員林義迪指出，今年1、2月居民已發現違法傾倒，通報環保局，過了7、8個月都沒清，周邊鄰近花旗湖，農民憂心影響灌溉水源。

「市府拖著不清，但澆灌農田的水等不得」，馬頭山自然人文協會長黃惠敏說，環保局進度一再拖延，颱風將來，恐會影響農作物安全。高宗永表示並非拖延，環保局為避免演成「全民埋單」，因此先鎖定行為人，再追究地主，最後才由政府代清，並透過行政執行署強制追償。立委邱議瑩指清理廢棄物，環保局責無旁貸，她也嚴厲譴責不法業者，希早日繩之以法。

環保局說明，馬頭山廢棄物案場涉及3筆土地，2筆為私有，1筆為工務局道路用地，全部清理費估約5千多萬元。此案也將研擬對地主開罰，全案依法追訴。

高雄市 馬頭山 廢棄物 環保局

延伸閱讀

樹林社宅基地探出廢棄物撤案 國土署允：持續盤點推動

汐止福德祠捐贈資源回收車 新北近3年民間捐助15輛清潔車輛助守護環境

噪音車超標如救護車被重罰 中彰投139縣道啟動雷霆靜音專案

影／終於進場了！馬頭山廢棄物展開清除 居民要求一個月內清完

相關新聞

高市環保局清馬頭山 對地主下通牒

高雄馬頭山非法廢棄物案延宕多時，7名涉案行為人卻未在期限內清除，環保局昨進場清理，但無法給出明確清除期程，引發居民與農民...

屏東護豆 加強夜捕綠鬛蜥

屏東紅豆進入栽種期，為恐剛長出的嫩葉慘遭綠鬣蜥啃噬，屏東縣政府農業處啟動「護豆專案」，即起委託專業移除綠鬣蜥廠商在屏東市...

高雄車站大樓又流標 大都更傳捷報

高雄車站商業大樓9月初2次招商再流標，相對於台鐵站體招商不利，市府在車站周邊啟動的大都更計畫先傳捷報，車站專用區4、5及...

屋內掃出煤粉 老婦盼興達電廠遷走

民眾黨主席黃國昌昨率黨團立委到興達電廠考察，附近居民拿出屋內收集的「煤粉」陳情，質疑台電偷開燃煤機組，一名老婦說寧可不要...

興達爆炸案 黃國昌質疑台電說法

興達電廠新燃氣二號機組本月9日爆炸，台電指是法蘭墊片出問題，採樣鑑定。民眾黨立法院黨團昨赴電廠考察，黨主席黃國昌質疑台電...

廣角鏡／屏東光電浮台 漂到鵝鑾鼻

旭東環保科技公司在屏東縣佳冬外海推動離岸太陽光電浮台系統開發計畫，7月受丹娜絲颱風重創，浮台吹散，甚至高雄林園汕尾漁港，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。