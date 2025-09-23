高市環保局清馬頭山 對地主下通牒

高雄馬頭山非法廢棄物案延宕多時，7名涉案行為人卻未在期限內清除，環保局昨進場清理，但無法給出明確清除期程，引發居民與農民不滿，批市府只談「程序」，一拖再拖，要求一個月內清除完畢。環保局表示將發函地主限7日內清除，若未自行清理，即依法代清並追償。

馬頭山非法廢棄物原本限期9月21日清除，涉案行為人卻不動如山，環保局昨午派挖土機進場，先對公有道路用地展開清除，現地廢棄物以鋁渣居多，清運人員拉開覆蓋帆布，瀰漫鋁渣黑灰，至中午約清除20包太空包，每包約1公噸重。

據初步調查，馬頭山遭棄置廢棄物的面積約1220平方公尺，公有土地約占廿分之一，環保局副局長高宗永近中午抵達現場時強調，市府須依法辦理，先釐清行為人與地主責任，才能全面展開後續處理。昨已發文給兩名私有地主，限一周內自行清理，若不清理，環保局會代為清除並追償費用。

不過當地居民認為此案拖延太久，不滿環保局光強調執行程序，未有具體清除行動，怒喊「何時清完，給一個明確時間」。旗山三協里長劉文寶說，這次要不是美濃大峽谷填埋廢棄物事件引發關注，馬頭山廢棄物恐怕一樣原地堆置。議員林義迪指出，今年1、2月居民已發現違法傾倒，通報環保局，過了7、8個月都沒清，周邊鄰近花旗湖，農民憂心影響灌溉水源。

「市府拖著不清，但澆灌農田的水等不得」，馬頭山自然人文協會長黃惠敏說，環保局進度一再拖延，颱風將來，恐會影響農作物安全。高宗永表示並非拖延，環保局為避免演成「全民埋單」，因此先鎖定行為人，再追究地主，最後才由政府代清，並透過行政執行署強制追償。立委邱議瑩指清理廢棄物，環保局責無旁貸，她也嚴厲譴責不法業者，希早日繩之以法。

環保局說明，馬頭山廢棄物案場涉及3筆土地，2筆為私有，1筆為工務局道路用地，全部清理費估約5千多萬元。此案也將研擬對地主開罰，全案依法追訴。