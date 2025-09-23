聽新聞
屋內掃出煤粉 老婦盼興達電廠遷走

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

民眾黨主席黃國昌昨率黨團立委到興達電廠考察，附近居民拿出屋內收集的「煤粉」陳情，質疑台電偷開燃煤機組，一名老婦說寧可不要回饋，盼電廠遷走。周邊烏林投居民自救會也當面遞交陳情書，盼黨團監督台電，守護居民安全。黃允諾，全力監督台電。

自救會長黃福來說，興達電廠新燃氣機組施工以來，社區生活飽受影響，工程不僅造成民宅牆壁龜裂，部分地面也出現裂痕，台電卻未協助鑑定、賠償，「賠償沒解決之前，我們無法接受任何擴建工程」。

一名頭戴斗笠、口罩的住戶回憶爆炸當晚，當時她在床上突聽到爆炸聲，鄰居說電廠起火，她險些嚇破膽，家裡瓦片也受損，「住這邊很久了，但被電廠折磨到不能生活」。

住興達路不願具名老婦則是拿出一包家裡蒐集的「煤粉」，指送SGS檢驗後確認為煤炭粉末。

她說，台電只要啟動燃煤機組，她家就有黑色煤粉末，她只能關窗躲在屋內，請託台電幫做健檢、協助清掃，都未獲回應，她寧可不要回饋，盼電廠快遷走。

黃國昌昨收下自救會陳情書後抨擊，興達燃煤機組在沒有操作許可情況下運轉，已枉顧周邊居民權益，民眾黨已提出空汙法修正案，會與高雄鄉親堅定站在一起，絕不容許興達電廠踐踏高雄人的權益。

興達電廠 台電 自救會 黃國昌 空汙

