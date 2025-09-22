2025「城市治理卓越獎」奪5獎 高市府：穩健前行

快訊

中央社／ 高雄22日電

2025天下城市治理卓越獎今公布得獎名單，高市共奪得5獎，榮獲「雙首獎」及蟬聯「2025年度卓越城市」總獎。市府表示，將持續串聯中央與地方資源，讓高雄穩健前行。

「天下雜誌」主辦第3屆「2025天下城市治理卓越獎」，今天公布得獎名單，高市共奪得2座首獎、3座優選共5個獎座，及蟬聯「2025年度卓越城市」總獎。

高市的獲獎專案中，經濟發展局以「演唱會及會展活動帶動周邊經濟」奪下經濟成長組首獎，交通局則憑藉「標線創新、人行有感」榮獲社會進步組首獎。

此外，還有農業局「高雄植醫來幫忙」、客委會「環境保護：保育陸域生態水雉復育」以及經發局「打造AI產業生態系 經濟與永續共榮」3專案獲得優選。

高市府今天新聞稿表示，為吸引更多大型活動落地高雄，自113年底推動「會議展覽活動擴大補助計畫」，2025年全年預計舉辦逾480場活動，吸引超過400萬人次參與，帶動周邊產業創造逾新台幣百億元商機。

市府經發局說明，未來將持續優化配套措施，結合智慧科技與永續思維，深化演唱會與會展效益，推動高雄成為國際活動首選城市，並與市民及在地業者共享經濟成果。

此外，高市府以「零死亡願景Vision Zero」為目標推動「交通工程三箭」，包括左轉附加車道、標線型圓環、停車帶保護設計，有效改善人車互動秩序。例如全台首座「標線型圓環」，讓事故率下降近7成。

博愛一路導入「停車帶保護自行車道」，為騎士提供獨立路權；另外完成134處標線型人行道，並逐步推廣結合緩衝帶的設計，讓市民通行更安全、更舒適。

高市府強調，高雄正處於轉型關鍵期，無論在交通建設、產業升級、環境永續或城市治理等面向，市府團隊皆全力推動，並持續串聯中央與地方資源，讓高雄在國際競爭與城市發展的浪潮中穩健前行。

共享經濟 永續 人行道

