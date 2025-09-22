興達爆炸初判因未使用正確墊片 台電要求立即檢討

台電興達新2號機日前發生爆炸，事故原因初判是天然氣加熱器管線法蘭因統包聯盟（美商奇異公司、中鼎公司）未使用正確墊片，9日首度進行熱燃料試運轉時，墊片受近300度高溫影響失效，引起天然氣洩漏及火災，台電要求統包聯盟立即檢討 另將強化內部檢查程序。

台電表示，針對本次事故，台電已要求統包聯盟立即檢討改善，後續將依調查證據求償，台電也已內部檢討，法蘭墊片之安裝將由台電實地見證，確認使用正確墊片並拍照存證，同時將介入統包聯盟之墊片領用及管控機制。

另針對放寬振動值之謠傳，台電說明，墊片失效與振動值無關，該機組無高振動問題，與事故法蘭無直接連結，且法蘭接頭由20組螺栓強力鎖固壓緊墊片，即使管路振動也不會使墊片磨損失效。

台電表示，9日事故當晚，台電董事長曾文生即赴現場了解，10日召開記者會說明事故情形及影響範圍，17日高雄市府消防局進行火災事故調查，由各項調查事證初判事故係因統包聯盟未使用正確墊片，台電依承諾持續公開處理進度，於20日再度召開記者會說明事故初判原因。目前現場取下之螺栓由市府消防局送驗，事故肇因需待消防局調查結果確認。

台電也說，事故發生後，曾文生即率隊拜會周邊里長，電廠亦對居民展開慰問及災損調查。參採里長建議迅速改善事故通報機制，13日進行警報簡訊演練並於同日完成鄰近430戶之逐戶拜會。截至21日確認28戶受災，其中3戶已修復、8戶排修中，餘17戶協調處理中，台電將持續關懷及協助。

台電表示，興達3、4號機目前為服役中機組，依據環評承諾，興達3、4號機自去年起第1、4季不運轉，去年底轉為備用機組，於備轉容量率低於8%才啟用，調度啟動皆符合環評承諾、空污法及高雄市府環保局今年5月23日之行政處分等相關規定，隨時與地方政府連線並接受環保單位監督，資訊公開透明絕無「違法啟動」、「偷開」等情事。