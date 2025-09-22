高市府人事處爆職場霸凌 人事處：依考績會究責

高雄市政府人事處遭爆職場霸凌，一名科長遭申訴言語霸凌，但僅被調離職位，卻未受到處分。人事處回應，目前先調整霸凌者職務，依規定移考績會檢討被申訴人相關行政責任。

有網友在臉書（Facebook）上貼文表示，高市府人事處某科長霸凌部屬成立，平調至其他局處，根本沒有處罰霸凌者。

根據公務人員保障暨培訓委員會決定書內容，人事處某科長與申訴人討論軟體案件時爆出口，說出許多不雅字眼。此外，申訴人也說，此科長利用權勢要求其他部屬「選邊站」。

人事處透過文字訊息回應，今年7月接獲公務人員保障暨培訓委員會撤銷人事處去年4月職場霸凌申訴決議後，即依據相關辦法召開防護委員會會議，重新組成調查小組調查，並於9月中旬召開防護委員會審查決議，本件職場霸凌成立。

人事處說明，一名員工去年4月提出職場霸凌申訴，接獲申訴後即依規定組成外聘專家比例過半的調查小組，並經審議定「不成立」。申訴人不服，於去年7月向保訓會提起再申訴，保訓會今年7月8日作成決定，認為原決議有不當之處，撤銷先前霸凌不成立決議，並要求另為適法處理。

人事處表示，今年7月下旬接獲保訓會撤銷原決議後，立即依據安衛辦法召開防護委員會會議，重新組成調查小組，小組委員全數由外聘學者專家組成，後續確認此件職場霸凌成立。

人事處強調，對於職場霸凌議題一貫秉持「零容忍」立場，該起霸凌案經人事處9月中旬召開防護委員會審查決議成立，並先行調整被申訴人職務，目前依規定移考績會檢討被申訴人相關行政責任，以確保職場安全與員工權益。