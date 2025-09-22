快訊

屏縣府：9個月移除逾8萬隻綠鬣蜥 助農民護紅豆

中央社／ 屏東縣22日電
屏東縣議員洪宗麒先前會帶獵龍高手們展開夜間巡捕，一晚平均獵捕200到300隻綠鬣蜥。圖／洪宗麒提供
屏東縣議員洪宗麒先前會帶獵龍高手們展開夜間巡捕，一晚平均獵捕200到300隻綠鬣蜥。圖／洪宗麒提供

屏東近期適逢紅豆栽種期，縣府針對4個主要栽培鄉鎮執行「護豆專案」，加強熱點移除綠鬣蜥；縣府統計今年迄今，已移除逾8萬隻綠鬣蜥，盼透專案降低農民損失風險。

縣府今天舉行「護豆專案」記者會。農業處長鄭永裕會中表示，20日起至10月10日，由農業處委託專業移除綠鬣蜥廠商，針對屏東市、萬丹鄉、新園鄉及東港鎮等4個主要紅豆栽培鄉鎮，執行「護豆專案」，加強夜間巡查及熱點捕捉綠鬣蜥，以降低農作物損壞情形。20日當天前往新園鄉捕捉129隻綠鬣蜥。

國民黨籍屏東縣議員洪宗麒提及，經常接到農民反映綠鬣蜥破壞啃食紅豆嫩葉，相當無奈，有時一個晚上就捕抓200至300隻，建議採區塊移除，降低族群量。

民進黨籍屏東縣議員許展維說，綠鬣蜥造成農民困擾已久，且繁殖力很強，希望獵捕時要以區域為主，全面移除。

屏縣府統計，自民國108年起推動移除工作，截至目前已累計移除近21萬7433隻綠鬣蜥，而今年迄今已移除8萬4471隻綠鬣蜥；已依各公所或農會提供熱點排程，由委外廠商執行夜間巡捕，有需要農民除直接通報縣府外，也可透過鄉公所及農會登記欲移除綠鬣蜥田區點位，並於廠商前往移除時陪同處理。

綠鬣蜥 屏東縣 農民

