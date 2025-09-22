強化災害應變效能 高市實地訪查81家醫院火災演練

高市衛生局近日完成所轄81家醫院火災應變演練實地訪查，並針對高雄長庚、高醫、高雄榮總、義大醫院4家重度級急救責任醫院，模擬基礎設施遭破壞情境，強化應變策略與風險管理。

衛生局今天發布新聞稿表示，為強化高雄市醫療機構災害應變能力，提供市民安全就醫環境，除完成81家醫院114年度火災應變演練實地訪查，並擇定地震停電、颱風淹水等可能面臨災害進行複合式演練。

衛生局表示，醫院在接受訪查前須針對「風險辨識評估」、「減災預防」、「應變準備」危機管理3步驟訂立緊急災害應變計畫書，訪查時專家委員就各院實兵演練及桌上推演提出建議，尤其針對加護病房、手術室、呼吸照護病房等，模擬夜班或假日人力有限時的災害應變處置。

衛生局說明，演練內容包含醫院第一時間啟動自衛消防編組，通報119、衛生局及緊急醫療資訊中心，並同步進行初期滅火、病患與家屬水平或垂直疏散、病患搬移與持續性醫療照護；視災害發展啟動防災指揮中心，安排病患轉院，設立家屬與媒體接待區，以及醫護人員身心健康追蹤等後續作業。

此外，4家重度級急救責任醫院，更進一步進行夜班情境模擬，如地震導致天花板掉落、局部停電及火災，測試醫院啟動應變後是否能完成病患疏散並維持重症照護。

衛生局提醒，民眾於門診、急診或住院時，應主動查看醫院防火逃生圖，熟悉安全出口與逃生動線，並留意廣播通知；火警發生時應依醫護人員指示疏散，切勿搭乘電梯，共同提升醫療機構防救災效能。