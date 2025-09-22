快訊

新聞幕後／卡雙城？陸委會人前說意外 人後「已讀不回」

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東縣移除綠鬣蜥今年破10萬隻 為經濟作物啟動「護豆專案」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員洪宗麒先前會帶領獵龍高手們展開夜間巡捕，一晚平均獵捕200到300隻。圖／洪宗麒提供
屏東縣議員洪宗麒先前會帶領獵龍高手們展開夜間巡捕，一晚平均獵捕200到300隻。圖／洪宗麒提供

綠鬣蜥氾濫，現進入紅豆栽種期，避免農民辛苦都遭綠鬣蜥啃食，屏東縣政府農業處即起，委託專業移除綠鬣蜥廠商，針對屏東市、萬丹鄉、新園鄉與東港鎮等紅豆田區加強夜間巡查捕捉綠鬣蜥，農民可直接通報縣府、或透過鄉鎮公所與農會登記要移除綠鬣蜥田區點位啟動「護豆專案」。

屏東縣政府統計今年至9月下旬，屏東縣捕捉綠鬣蜥數量再度創新高達8萬4471隻，今年捕捉數量恐再創新高，突破10萬隻。

農業處長鄭永裕說，紅豆大多在9 月20日到10月10日期間栽種，縣府啟動動保科委外廠商啟動「護豆專案」，針對紅豆栽種鄉鎮包括屏東市、萬丹鄉、新園鄉與東港鎮，加強熱點區域移除作業，降低農民的損失。

屏東縣議員洪宗麒經常接到農民反映綠鬣蜥破壞啃食紅豆嫩葉，老農相當無奈，洪宗麒也會帶著獵龍高手們，在夜間展開巡捕，洪宗麒說，去年夜晚巡捕時，平均1天獵捕200到300隻。夜晚時，綠鬣蜥的警覺性較低，反應較慢，是最好行動抓捕的時機點。

農業處表示，即起將依各公所或農會提供排程，委外廠商執行夜間巡捕，夜間巡捕會造成田區或農民財況，農民可通報縣府外，也可透過鄉公所與農會登記移除點位，並在廠商前往移除時陪同處理。

「綠鬣蜥進入私人領域是最大問題！」洪宗麒說，對於縣府啟動護豆專案給予肯定，有些私人領域是無法進去，若有在農民帶領下進入，根除捕捉才能解決問題，要加強橫向聯繫通報處理。

洪宗麒說，希望能在紅豆播種前盡量移除先移除，他發現，綠鬣蜥除了愛吃紅豆苗外，也喜歡吃辣椒種苗，韭菜苗比較不愛吃，因為吃起來韭菜是苦的。

農業處長鄭永裕說，綠鬣蜥繁殖期春秋兩季，主要是集中在秋季，成熟綠鬣蜥交配後可產生50到80顆卵數，今年其族群大爆發，希望農業部是否看開放一般民眾來移除。

將進入紅豆栽種期，避免農民辛苦都遭綠鬣蜥啃食，屏東縣政府農業處即起，委託專業移除綠鬣蜥廠商，針對屏東市、萬丹鄉、新園鄉與東港鎮等紅豆田區加強夜間巡查捕捉綠鬣蜥，啟動護豆專案。記者劉星君／攝影
將進入紅豆栽種期，避免農民辛苦都遭綠鬣蜥啃食，屏東縣政府農業處即起，委託專業移除綠鬣蜥廠商，針對屏東市、萬丹鄉、新園鄉與東港鎮等紅豆田區加強夜間巡查捕捉綠鬣蜥，啟動護豆專案。記者劉星君／攝影
屏東縣議員洪宗麒先前會帶領獵龍高手們展開夜間巡捕，一晚平均獵捕200到300隻。圖／洪宗麒提供
屏東縣議員洪宗麒先前會帶領獵龍高手們展開夜間巡捕，一晚平均獵捕200到300隻。圖／洪宗麒提供
屏東縣府委託獵捕綠鬣蜥廠商示範獵捕方式。記者劉星君／攝影
屏東縣府委託獵捕綠鬣蜥廠商示範獵捕方式。記者劉星君／攝影
將進入紅豆栽種期，避免農民辛苦都遭綠鬣蜥啃食，屏東縣政府農業處即起，委託專業移除綠鬣蜥廠商，針對屏東市、萬丹鄉、新園鄉與東港鎮等紅豆田區加強夜間巡查捕捉綠鬣蜥，啟動護豆專案。記者劉星君／攝影
將進入紅豆栽種期，避免農民辛苦都遭綠鬣蜥啃食，屏東縣政府農業處即起，委託專業移除綠鬣蜥廠商，針對屏東市、萬丹鄉、新園鄉與東港鎮等紅豆田區加強夜間巡查捕捉綠鬣蜥，啟動護豆專案。記者劉星君／攝影

農民 綠鬣蜥 農業處 屏東縣政府

延伸閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流急發紅色警戒 今撤離1800戶

屏東8旬翁開小貨車 不明原因撞路燈桿人車翻覆卡水溝

屏東縣內埔老翁「米奇屋」 公所出動11人5小時清出13.8噸垃圾

豬肉批發價格攀升 花蓮光豐農會優化供應鏈

相關新聞

樺加沙颱風前夕 鵝鑾鼻砂島淨灘竟出現7月佳冬外海光電浮台踏板

旭東環保科技公司在屏東縣佳冬外海設置離岸太陽光電浮台系統開發計畫，7月時受丹娜絲颱風重創，浮台被浪散落到佳冬塭豐海堤、枋...

屏東縣移除綠鬣蜥今年破10萬隻 為經濟作物啟動「護豆專案」

綠鬣蜥氾濫，現進入紅豆栽種期，避免農民辛苦都遭綠鬣蜥啃食，屏東縣政府農業處即起，委託專業移除綠鬣蜥廠商，針對屏東市、萬丹...

因應樺加沙來襲 陳其邁宣布：應變中心下午一級開設

強烈颱風樺加沙海陸颱風警報齊發，高雄市政府應變中心今天上午10時已提升至「二級開設」，預計下午2時提升為「一級開設」，市...

高市馬頭山廢棄物清運期限 挨批流於形式

高雄馬頭山2月間被查獲有不法集團涉傾倒鋁渣等約2800公噸廢棄物，檢方起訴7人，高市環保局命令7嫌昨天前清除，但清運進度...

曹謹路打通 紓解鳳山車站接送車潮

高雄鳳山車站先前受南側曹謹路徵收影響，路段無法開通未設臨停接送區，交通動線也影響廠商投資意願，今年1月最後1戶牴觸戶搬遷...

連江縣環保葬不易推動 縣府：持續獎勵

近年環保葬風氣在本島升溫，在離島連江卻呈現兩樣情。審計報告指，縣府2017至2022年間投入7455萬元設置南竿環保自然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。