屏東縣移除綠鬣蜥今年破10萬隻 為經濟作物啟動「護豆專案」
綠鬣蜥氾濫，現進入紅豆栽種期，避免農民辛苦都遭綠鬣蜥啃食，屏東縣政府農業處即起，委託專業移除綠鬣蜥廠商，針對屏東市、萬丹鄉、新園鄉與東港鎮等紅豆田區加強夜間巡查捕捉綠鬣蜥，農民可直接通報縣府、或透過鄉鎮公所與農會登記要移除綠鬣蜥田區點位啟動「護豆專案」。
屏東縣政府統計今年至9月下旬，屏東縣捕捉綠鬣蜥數量再度創新高達8萬4471隻，今年捕捉數量恐再創新高，突破10萬隻。
農業處長鄭永裕說，紅豆大多在9 月20日到10月10日期間栽種，縣府啟動動保科委外廠商啟動「護豆專案」，針對紅豆栽種鄉鎮包括屏東市、萬丹鄉、新園鄉與東港鎮，加強熱點區域移除作業，降低農民的損失。
屏東縣議員洪宗麒經常接到農民反映綠鬣蜥破壞啃食紅豆嫩葉，老農相當無奈，洪宗麒也會帶著獵龍高手們，在夜間展開巡捕，洪宗麒說，去年夜晚巡捕時，平均1天獵捕200到300隻。夜晚時，綠鬣蜥的警覺性較低，反應較慢，是最好行動抓捕的時機點。
農業處表示，即起將依各公所或農會提供排程，委外廠商執行夜間巡捕，夜間巡捕會造成田區或農民財況，農民可通報縣府外，也可透過鄉公所與農會登記移除點位，並在廠商前往移除時陪同處理。
「綠鬣蜥進入私人領域是最大問題！」洪宗麒說，對於縣府啟動護豆專案給予肯定，有些私人領域是無法進去，若有在農民帶領下進入，根除捕捉才能解決問題，要加強橫向聯繫通報處理。
洪宗麒說，希望能在紅豆播種前盡量移除先移除，他發現，綠鬣蜥除了愛吃紅豆苗外，也喜歡吃辣椒種苗，韭菜苗比較不愛吃，因為吃起來韭菜是苦的。
農業處長鄭永裕說，綠鬣蜥繁殖期春秋兩季，主要是集中在秋季，成熟綠鬣蜥交配後可產生50到80顆卵數，今年其族群大爆發，希望農業部是否看開放一般民眾來移除。
