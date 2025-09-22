黃國昌質疑未進行興達電廠火調 高市消防局：調查中

台灣民眾黨立法院黨團今天至高雄興達電廠考察，黨團總召黃國昌表示，興達電廠新2號機火警後，台電在地方政府正式火災事故調查前，就發布片面報告。高市消防局表示，起火原因調查中。

黃國昌今天率隊至興達電廠考察，數十名支持者、烏林投居民自救會等也至現場舉牌抗議，自救會成員表示，堅決反對台電興達電廠燃煤機組再啟動，新建電廠天然氣大爆炸應全面停工。

黃國昌在考察前接受媒體聯訪表示，過去台電在燃煤機組沒有操作許可情況下偷偷發電，造成空污疑慮；而這次新建的燃氣機組更發生令人匪夷所思的爆炸事件，「但台電上週六開記者會公布調查原因後，留下更多問題，引發更多疑慮。」

黃國昌說，依照「消防法」規定，應進行火災調查的是地方消防局，地方政府應成立事故鑑定委員會調查，但高雄市政府消防局事發後至今未啟動，台電卻匆匆對外公布調查結果，「台電自己調查自己如何讓人信服、安心？」

對此，高雄市消防局火災調查科回應，目前配合檢警調査中，將視檢警偵辦需要，適時召開鑑定會。

黃國昌說，台電董事長曾文生在記者會中說法蘭墊片品質有問題，但對於外界關注的墊片材質、安裝廠商等都不提，「對這家廠商呵護備至」；經查這家廠商就是台電標案中的常勝軍中鼎工程，過去中鼎工程承包的台中火力發電廠也有出包狀況。

黃國昌表示，中鼎工程過去在台中火力發電廠也曾發生爭議，如今在興達電廠再度出包，「這麼大的標案，竟然用書面審理，沒有實地監工，怎麼可能讓人放心？」相同廠商接二連三發生類似事故，台電卻只採用書面審理，令人對台電的監工、驗收相當懷疑。

黃國昌強調，事故當天在偵測到漏氣到爆炸的時間只有短短10分鐘，「這也代表偵測設備在偵測到氣體外洩之前，現場可能已經漏氣很久了」，台電應公布開始漏氣到偵測到漏氣間隔了多少時間，是否有應安裝偵測設備卻未安裝。

現場居民告訴中央社記者，爆炸時受到很大驚嚇，另外，近期台電於興達港相關新建工程造成房屋損傷，柱子、地板等處產生龜裂，盼台電加速溝通與完善補償損失。居民提到興達電廠發電過程，應避免影響周邊鄰里生活環境。