樺加沙颱風前夕 鵝鑾鼻砂島淨灘竟出現7月佳冬外海光電浮台踏板

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
志工在鵝鑾鼻砂島淨灘時，發現今年7月佳冬外海光電浮台的踏板。圖／鵝鑾鼻里長謝春敏提供
旭東環保科技公司在屏東縣佳冬外海設置離岸太陽光電浮台系統開發計畫，7月時受丹娜絲颱風重創，浮台被浪散落到佳冬塭豐海堤、枋寮、還漂到林邊、枋山，高雄林園汕尾漁港，連澎湖都出現，未料3個月後，近日墾管處舉行大規模淨灘活動時，有志工在鵝鑾鼻砂島淨灘時發現浮台踏板。

鵝鑾鼻里長謝春敏說，他參與淨灘多年，「淨灘撿到物品包羅萬象什麼都有」，本月20日墾管處舉辦大規模淨灘活動時，有志工砂島撿到佳冬外海的光電浮台的物品，真的是太誇張了。

「為什麼要拿人民的血汗錢去給業者投資不可能任務！」謝春敏痛批，台灣的地形氣候環境，就不適合在海上有光電，政府根本沒有盡到守護台灣責任，且現今電價又要漲價，為什麼一度三元電不用，卻要去買5元的電，真的是無能政府。

謝春敏說，由於當天是墾管處舉辦的淨灘活動，光電浮台踏板就當作一般垃圾廢棄物處理了。

旭東環保科技公司指出，獲悉後確定該物為光電浮台的踏板，也與里長聯繫後，該物已經清除了，公司這幾天也會在沿岸持續巡查。

墾管處表示，今年度恆春半島除凱米颱風過境帶來較大雨量外，沒有較大天然災害，降雨亦不多，但因熱帶氣旋及海流影響，造成沙灘堆積不少垃圾。今年淨灘地點後灣、萬里桐、山海裙礁、白砂、後壁湖、出水口、中洲沙灘、大灣、滿州灣沙灘及漁村公園等10處海灘。

墾管處表示，20日的淨灘有超過35個機關團體與一般民眾470人次參與，共清出超過720公斤的垃圾，其中資源回收垃圾有257.03公斤，一般垃圾量是資源回收垃圾重量的2倍。

