因應樺加沙來襲 陳其邁宣布：應變中心下午一級開設

強烈颱風樺加沙海陸颱風警報齊發，高雄市政府應變中心今天上午10時已提升至「二級開設」，預計下午2時提升為「一級開設」，市長陳其邁提醒市民提高警覺、做好防颱整備。

據氣象署通報，樺加沙颱風陸上警戒區域包括台東、恆春半島、屏東及高雄地區，受外圍環流影響易有短延時強降雨，今天下午起高雄山區可能有局部大雨發生機率，須注意雷擊及強陣風，山區亦應慎防坍方及落石，低窪區慎防積淹水。預估22日晨至23日晚上，高雄市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率（黃色燈號）。

陳其邁宣布，高市府防災應變中心今早二級開設、下午一級開設，提醒市民預做準備，保持居家陽台或頂樓排水孔暢通、堆置砂包或安裝防水閘門，若有需要，可聯繫所在地區公所了解砂包領取地點及回收方式。另農友也需做好田間排水、做好各項防災準備，漁友則請繫緊漁船纜繩，船上通信設備請保持正常，養殖業也請做好加強塭堤修補維護、排水設施疏通。