快訊

刪文道歉也沒用！女高中生盜用黃偉哲頭貼宣布「台南颱風假」 警帶回函送法辦

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

聽新聞
0:00 / 0:00

因應樺加沙來襲 陳其邁宣布：應變中心下午一級開設

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
因應樺加沙颱風來襲，高市長陳其邁今天上午宣布市府二級開設，下午一級開設。圖／翻攝自市長陳其邁臉書
因應樺加沙颱風來襲，高市長陳其邁今天上午宣布市府二級開設，下午一級開設。圖／翻攝自市長陳其邁臉書

強烈颱風樺加沙海陸颱風警報齊發，高雄市政府應變中心今天上午10時已提升至「二級開設」，預計下午2時提升為「一級開設」，市長陳其邁提醒市民提高警覺、做好防颱整備。

據氣象署通報，樺加沙颱風陸上警戒區域包括台東、恆春半島、屏東及高雄地區，受外圍環流影響易有短延時強降雨，今天下午起高雄山區可能有局部大雨發生機率，須注意雷擊及強陣風，山區亦應慎防坍方及落石，低窪區慎防積淹水。預估22日晨至23日晚上，高雄市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率（黃色燈號）。

陳其邁宣布，高市府防災應變中心今早二級開設、下午一級開設，提醒市民預做準備，保持居家陽台或頂樓排水孔暢通、堆置砂包或安裝防水閘門，若有需要，可聯繫所在地區公所了解砂包領取地點及回收方式。另農友也需做好田間排水、做好各項防災準備，漁友則請繫緊漁船纜繩，船上通信設備請保持正常，養殖業也請做好加強塭堤修補維護、排水設施疏通。

高雄市 陳其邁 樺加沙颱風

延伸閱讀

興達電廠火警原因出爐 陳其邁：確保安全才准試車

高雄甲仙芋筍節登場 陳其邁重申財劃法修法刻不容緩

影／美濃盜採案傳藍綠大咖涉入 陳其邁：不管什麼咖都嚴辦到底

影／綠營高雄市長初選戰火升溫 陳其邁：希望4人坐下來協商

相關新聞

樺加沙颱風前夕 鵝鑾鼻砂島淨灘竟出現7月佳冬外海光電浮台踏板

旭東環保科技公司在屏東縣佳冬外海設置離岸太陽光電浮台系統開發計畫，7月時受丹娜絲颱風重創，浮台被浪散落到佳冬塭豐海堤、枋...

因應樺加沙來襲 陳其邁宣布：應變中心下午一級開設

強烈颱風樺加沙海陸颱風警報齊發，高雄市政府應變中心今天上午10時已提升至「二級開設」，預計下午2時提升為「一級開設」，市...

高市馬頭山廢棄物清運期限 挨批流於形式

高雄馬頭山2月間被查獲有不法集團涉傾倒鋁渣等約2800公噸廢棄物，檢方起訴7人，高市環保局命令7嫌昨天前清除，但清運進度...

曹謹路打通 紓解鳳山車站接送車潮

高雄鳳山車站先前受南側曹謹路徵收影響，路段無法開通未設臨停接送區，交通動線也影響廠商投資意願，今年1月最後1戶牴觸戶搬遷...

連江縣環保葬不易推動 縣府：持續獎勵

近年環保葬風氣在本島升溫，在離島連江卻呈現兩樣情。審計報告指，縣府2017至2022年間投入7455萬元設置南竿環保自然...

鳳山車站大樓入夜漆黑 民眾嘆如鬼城

完工逾1年、3度招商流標「空中鳳城」鳳山車站，台鐵力拚9月底招商成功。居民觀察，嶄新古城站體2年前鳳山燈會時設1023盞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。