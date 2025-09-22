高雄因應颱風樺加沙 工地、社區啟動防颱整備

高雄市政府工務局因應颱風樺加沙可能影響，20日超前部署，同步啟動社區防汛、防颱宣導到工地整備，要求各公寓大廈管理委員會及各建築工地施工團隊全面落實各項安全防護。

工務局今天發布新聞稿表示，依交通部中央氣象署颱風警報，預計樺加沙22日到23日最靠近台灣陸地，風雨浪影響也最顯著。

工務局長楊欽富表示，已通知5242棟公寓大廈管理組織及管理業者做好防颱準備，立即落實巡檢大樓周邊設施，加強門窗、戶外設備及公共設施加固，也透過通訊軟體再提醒管委會提前備妥沙包、防水閘門，完成防洪設施測試。

建築工地部分，工務局說，發函通知各建築相關公會，透過通訊軟體LINE群組即時傳達訊息，要求落實防颱、防汛檢查並回傳自檢表，重點包含塔吊防護、施工架與防塵網加固、側溝清淤、變電箱與廣告帆布固定等，並持續派員稽查。

工務局表示，其中塔吊安全依起重升降機具安全規則，颱風期間吊臂應解除煞車，隨風自由旋轉，以減少風阻並降低結構受損風險，颱風後營造廠商須立即檢查確認安全後方可復工。

此外，工務局呼籲市民檢查廣告招牌、帆布廣告（建議先捲起固定）、水塔、冷氣室外機及支架等設施，務必加強固定或先拆除。