「燈怪」高雄巡演 「瓜瓜歌」瞬間成客語洗腦神曲

中央社／ 台北22日電

由客家委員會與紙風車劇團打造的全新原創客家親子劇「燈怪」，從19到21日在高雄完成3天3場演出，15隻「瓜族」「燈族」呆萌亮相，吸引大小朋友進入「燈怪宇宙」，原創客語歌曲「瓜瓜歌」也瞬間成為客語洗腦神曲。

「燈怪」籌備近兩年，以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護環境的故事，繼7月台北首演後，巡迴首場便來到高雄，與高雄市政府共同主辦，3天共匯聚上萬人潮。

根據紙風車劇團發布的新聞資料，一到傍晚便人潮聚集，期待3層樓高的「燈燈國王」穿梭觀眾席，在螢光棒點亮的燈海中現身，擺頭、眨眼與噴氣回應；除了「燈燈國王」外，還有15隻又萌又呆的可愛「瓜族」與「燈族」人偶共演，瓜族身上也融入客家圖騰刺繡，深具客家文化特色。

「燈怪」全劇結合3D動畫背景、全偶裝演出與原創音樂，讓孩子在驚奇中自然接觸客家語，特別是原創客語歌曲「瓜瓜歌」，旋律輕快，演出時全場數千人跟著齊唱，瞬間成為「客語洗腦神曲」，讓親子在歌聲中自然「講客」，以快樂方式傳承語言與文化。

