「燈怪」高雄巡演 「瓜瓜歌」瞬間成客語洗腦神曲
由客家委員會與紙風車劇團打造的全新原創客家親子劇「燈怪」，從19到21日在高雄完成3天3場演出，15隻「瓜族」「燈族」呆萌亮相，吸引大小朋友進入「燈怪宇宙」，原創客語歌曲「瓜瓜歌」也瞬間成為客語洗腦神曲。
「燈怪」籌備近兩年，以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護環境的故事，繼7月台北首演後，巡迴首場便來到高雄，與高雄市政府共同主辦，3天共匯聚上萬人潮。
根據紙風車劇團發布的新聞資料，一到傍晚便人潮聚集，期待3層樓高的「燈燈國王」穿梭觀眾席，在螢光棒點亮的燈海中現身，擺頭、眨眼與噴氣回應；除了「燈燈國王」外，還有15隻又萌又呆的可愛「瓜族」與「燈族」人偶共演，瓜族身上也融入客家圖騰刺繡，深具客家文化特色。
「燈怪」全劇結合3D動畫背景、全偶裝演出與原創音樂，讓孩子在驚奇中自然接觸客家語，特別是原創客語歌曲「瓜瓜歌」，旋律輕快，演出時全場數千人跟著齊唱，瞬間成為「客語洗腦神曲」，讓親子在歌聲中自然「講客」，以快樂方式傳承語言與文化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言