曹謹路打通 紓解鳳山車站接送車潮

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高市鳳山車站南側曹謹路打通工程接近完工，將設臨停接送區、計程車乘車處和人行道串聯車站，預計10月底通車，紓解車站旅運及健全交通動線。圖／翻攝自臉書「高雄好過日」 宋原彰
高市鳳山車站南側曹謹路打通工程接近完工，將設臨停接送區、計程車乘車處和人行道串聯車站，預計10月底通車，紓解車站旅運及健全交通動線。圖／翻攝自臉書「高雄好過日」 宋原彰

高雄鳳山車站先前受南側曹謹路徵收影響，路段無法開通未設臨停接送區，交通動線也影響廠商投資意願，今年1月最後1戶牴觸戶搬遷，市府打通曹謹路，車站周邊成環狀道路，鐵道局則進行廣場及人行道銜接工程，力拚下月底通車。

鳳山火車站周邊過去雖規畫環狀道路，但因南側曹謹路有牴觸戶反對拆遷，交通動線不佳，通往地下停車場動線受阻，無法設臨停接送區，汽機車、公車、計程車爭道，交通亂象多。市府歷經8年訴訟、協調，牴觸戶今年1月完成搬遷，市府完成拆除後，打通曹謹路，拓寬為15公尺道路。

地政局表示，鳳山車站南側曹謹路打通工程位在高市府第85期公辦重劃區內，全長約280公尺、寬度約15公尺，已完成南北側道路側溝、人行步道銜接介面與道路鋪面工程，工程進度超前達99.15％，目前正施作人行步道欄杆、標線標誌牌面等工程，配合後續廣場與人行道銜接改善工程進度，預計10月底通車。

交通局表示，鳳山車站臨停接送區原規畫在曹謹路，曹謹路打通後，有助改善鳳山車站臨停空間不足問題，未來車站周邊交通動線是順時針環狀道路，曹謹路是西向單行道，臨停接送車、計程車將在曹謹路設臨停，串連人行道，改善臨時接送需求與周遭的交通系統。

