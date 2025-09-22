快訊

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

鳳山車站大樓入夜漆黑 民眾嘆如鬼城

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄鳳山車站不再點燈，隨著招商不利，變成了無生機的漆黑建築物。記者宋原彰／攝影
完工逾1年、3度招商流標「空中鳳城」鳳山車站，台鐵力拚9月底招商成功。居民觀察，嶄新古城站體2年前鳳山燈會時設1023盞LED燈，七彩燈光吸引人潮，如今不再點燈，入夜後一片漆黑，乘客出站看到也嘆宛如鬼城，盼恢復點燈，以提升車站地位、招商成效。

交通部鐵道局回應，鳳山開發大樓目前驗收階段，若地方有辦相關活動，可視需要配合開啟外牆燈光展示建築特色與意象，站體已申請綠建築標章，申請完備後將移交台鐵運作管理，未來完成招商啟用，可做常態性點燈展示，鐵道局近日會研擬在周末或重大節慶時開啟點燈。

高市議員李雅靜說，鳳山火車站歷多次招商失敗，「空中鳳城」已淪為「空中封城」，10層建築僅大廳有燈光，上方像空殼建物，她建議由空中大學進駐，成立鳳山校區，有人流也結合教育資源，台鐵卻拒絕接受，「一意孤行下場，將車站愈做愈冷清，成蚊子館」。

鐵道局前年慶祝鳳山建城235周年，配合鳳山光之季燈會，鳳山車站站體裝設1023盞LED燈，透過燈光控制器，在夜間、假日分時段投放七彩燈光，融合現代燈光技術、光雕投影，重現經典古城北門意象，一度成為景點。

燈會結束後，空中鳳城不再點燈，璀璨燈光秀成漆黑建築物，有民眾說，農曆7月抬頭一看，尤如鬼城「酆都」，不敢靠近。忠義里長李朝清說，建築落成時有絢爛燈光，如同鳳山發展希望，現黯淡無光，對車站期待大不如前。

北門里長謝秀霞表示，鳳山車站要被外界看見，燈光是關鍵，「如同一間沒有照明的商店，怎麼吸引人潮？」燈具早已設好，卻因招商不順、節省開支就不點燈，很可惜。

鳳山車站是全國唯一古城造型車站，站體規畫作百貨、電影院、青創空間等，台鐵以促參ROT模式，由業者開發整建並經營管理，但因動線不佳、投資金額過高、空間量體大，3度流標，台鐵後續祭免收固定權利金、房屋稅，且分期分區營運等措施，減輕業者投資壓力，盼9月底能4度招商順利。

