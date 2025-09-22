高市馬頭山廢棄物清運期限 挨批流於形式

高雄馬頭山2月間被查獲有不法集團涉傾倒鋁渣等約2800公噸廢棄物，檢方起訴7人，高市環保局命令7嫌昨天前清除，但清運進度仍為零，地方怒批市府「被動」、所定清運期限根本流於形式。環保局今派員現勘，預計將全案送請強制執行。

環保局今進場確認狀況後，會依廢棄物清理法71條代為執行清除，並依行政執行法向7名涉案人提出強制執行、扣押財產，來請求清除費用，預估清理費逾5千萬元。

臉書粉專「不演了新聞台」昨分享立委邱議瑩先前要求市府清理馬頭山廢棄物的貼文，並指出「報告邱議瑩委員，本人剛從馬頭山離開，截至21日下午3時30分之前，完全沒有清運，也沒有任何即將清運的部署。該震怒了」。立委陳菁徽也貼出照片說，「今天熱騰騰圖片支援，現場沒有任何動靜」。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏昨下午在現場等候，未見環保局或涉案犯嫌現身，地方期盼多時的清除計畫仍無動靜。「無進展完全在預料之中。」黃說，7名行為人根本無力執行，真正「藏鏡人」未被追究，市府所定清運期限根本流於形式。

她也說，清除動作不容再延遲，即便啟動代清除，環保局須給出清楚的計畫與時間，才能對居民與社會交代。

該批棄置廢棄物目前用藍白色帆布覆蓋，以免廢鋁渣接觸雨水產生氨氣、甲烷，但高雄今年歷經多次颱風、豪雨，部分帆布已破損，灰黑色土塊裸露在外，伴隨電子產業絞碎料及廢風管、滅火器、營建廢土等，偶爾散發著化學、重金屬混雜的臭味。

黃惠敏說，最近又有颱風，若碰到強風、豪雨，她擔心廢鋁渣恐隨雨水滲入土壤，只要這批廢棄物多留1天，馬頭山環境就要多承受1天風險，市府也是棄置點的地主之一，為何不先負起清除責任，先清償再追償，訂1個對方無法執行的期限，宣示大於實質意義，根本沒作用。

高市環保局表示，今早會進場確認，如果行為人未清除，將依廢清法及行政執行法相關規定辦理。

馬頭山棄置點部分為市府土地，部分則為私有地，今年2月被倒營造廢棄物、廢鋁渣，檢警逮到7嫌，並依廢清法起訴，但產源未明，且仍有部分犯嫌在逃通緝中，被起訴7人僅為載運廢土司機，各挨罰300萬元，並限期本月21日前完成清除。