連江縣環保葬不易推動 縣府：持續獎勵
近年環保葬風氣在本島升溫，在離島連江卻呈現兩樣情。審計報告指，縣府2017至2022年間投入7455萬元設置南竿環保自然葬園區，2021年底啟用，另斥資5004萬元在北竿興建第二納骨堂樹葬區，2024年2月啟用。截至去年7月底，兩地各受理1案，民情接受度不高。
反觀傳統公墓與納骨設施使用需求逐年增加，其中南竿鄉公所公墓墓基使用率達9成。
對於環保葬推動困境，連江縣議員陳書建指出，馬祖過去以土葬為主，「沒辦法一下子改變，需要時間。」連江縣議員陳玉發直言，環保葬仍難被接受，樹葬、自然葬仍不普及。
對此，縣府強調推動並非毫無進展。連江縣民政社會處長曾玉花強調，移風易俗需要時間，縣府持續辦理獎勵措施，讓更多人能接受火化與環保葬。
另，新北推動身後關懷計畫，民眾可在生前決定後事如何處理，市府提供往生後的免費冰存、聯合奠祭、多元環保葬等，一條龍協助。累計有3392人申請、核准2835人，已有42人使用。民政局長林耀長透露，他也有申辦。
新北環保葬區愈來愈多，金山環保生命園區、新店四十份多元化示範公墓、三芝櫻花生命園區，累計有1萬9033人申請；2026年將陸續啟用新店五城花園公墓環保葬、三峽生命紀念館環保葬區。
