快訊

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

連江縣環保葬不易推動 縣府：持續獎勵

聯合報／ 記者張策葉德正／連線報導
連江縣政府在北竿興建第二納骨堂樹葬區，2024年2月啟用。圖／連江縣政府提供
連江縣政府在北竿興建第二納骨堂樹葬區，2024年2月啟用。圖／連江縣政府提供

近年環保葬風氣在本島升溫，在離島連江卻呈現兩樣情。審計報告指，縣府2017至2022年間投入7455萬元設置南竿環保自然葬園區，2021年底啟用，另斥資5004萬元在北竿興建第二納骨堂樹葬區，2024年2月啟用。截至去年7月底，兩地各受理1案，民情接受度不高。

反觀傳統公墓與納骨設施使用需求逐年增加，其中南竿鄉公所公墓墓基使用率達9成。

對於環保葬推動困境，連江縣議員陳書建指出，馬祖過去以土葬為主，「沒辦法一下子改變，需要時間。」連江縣議員陳玉發直言，環保葬仍難被接受，樹葬、自然葬仍不普及。

對此，縣府強調推動並非毫無進展。連江縣民政社會處長曾玉花強調，移風易俗需要時間，縣府持續辦理獎勵措施，讓更多人能接受火化與環保葬。

另，新北推動身後關懷計畫，民眾可在生前決定後事如何處理，市府提供往生後的免費冰存、聯合奠祭、多元環保葬等，一條龍協助。累計有3392人申請、核准2835人，已有42人使用。民政局長林耀長透露，他也有申辦。

新北環保葬區愈來愈多，金山環保生命園區、新店四十份多元化示範公墓、三芝櫻花生命園區，累計有1萬9033人申請；2026年將陸續啟用新店五城花園公墓環保葬、三峽生命紀念館環保葬區。

延伸閱讀

新店銀光樂活節登場 爺奶同樂展現長輩生命力

傳統墓地緊繃但環保葬卻冷清 連江推動陷瓶頸

身後事自己做主 新北身後關懷計畫申請人數破3000

連江縣發表新書 完整記錄縣府近年施政

相關新聞

高市馬頭山廢棄物清運期限 挨批流於形式

高雄馬頭山2月間被查獲有不法集團涉傾倒鋁渣等約2800公噸廢棄物，檢方起訴7人，高市環保局命令7嫌昨天前清除，但清運進度...

曹謹路打通 紓解鳳山車站接送車潮

高雄鳳山車站先前受南側曹謹路徵收影響，路段無法開通未設臨停接送區，交通動線也影響廠商投資意願，今年1月最後1戶牴觸戶搬遷...

連江縣環保葬不易推動 縣府：持續獎勵

近年環保葬風氣在本島升溫，在離島連江卻呈現兩樣情。審計報告指，縣府2017至2022年間投入7455萬元設置南竿環保自然...

鳳山車站大樓入夜漆黑 民眾嘆如鬼城

完工逾1年、3度招商流標「空中鳳城」鳳山車站，台鐵力拚9月底招商成功。居民觀察，嶄新古城站體2年前鳳山燈會時設1023盞...

星期評論／台電紙上監造文化 因1個墊片破功

高雄興達電廠新2號燃氣機組爆炸案調查結果出爐，肇因指向承攬商更換法蘭墊片時發生疏失，台電自承過去都仰賴書面文件審查、缺乏...

傳統墓地緊繃但環保葬卻冷清 連江推動陷瓶頸

近年環保葬風氣在台灣逐漸升溫，但在離島連江卻呈現兩樣情。審計報告指出，縣府自2017至2022年間投入7455萬元設置「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。