澎湖環境知識競賽 陳光復勉勵為守護地球盡心力

澎湖近300位民眾今天一起進行環境知識競賽，縣長陳光復勉勵每位環保尖兵，不僅要將環境知識內化，以身作則身體力行，成為生活中的日常實踐，為守護地球盡一份心力。

澎湖縣114年環境知識競賽今天在特殊教育資源中心舉辦，有來自全縣各國中小與社會等269位環保尖兵參賽，各組優勝將代表澎湖參加全國總決賽，展現澎湖全民環境教育的深厚能量。

陳光復指出，澎湖擁有耀眼陽光、潔白沙灘、碧藍海洋與豐富自然資源，是世界最美麗海灣，更是民眾引以為傲的家園。但全球暖化所帶來的極端氣候衝擊，正威脅著生物棲地及人類生存。面對環境挑戰，他強調，地球只有一個，唯有從日常生活中落實環保、珍惜資源，才能實現與地球永續共存的願景。

陳光復表示，隨著環境教育的持續推廣，參與人數逐年攀升，顯示澎湖的環境教育已逐步向下扎根、向上發展，期盼未來環保不只是競賽，更能成為生活中的日常實踐。

澎湖環保局表示，今年環境知識競賽，共有269位參賽，區分有學童、青少年、青年和社會等四組進行，環境部主推的政策方向、「澎湖環境教育曉天下」等多元豐富，競爭激烈。