颱風樺加沙來臨 高雄輕軌樹木傾斜儀即時監測

中央社／ 高雄21日電

樺加沙颱風逼近，高雄捷運、輕軌進行防颱防汛整備，包括強化巡檢、加固及剪修樹木等；大順路雨豆樹與美術館小葉欖仁樹木，已完成200棵樹木傾斜儀裝置，可即時監測與預警。

樺加沙颱風挾帶風雨逼近台灣，高雄市捷運局長吳嘉昌今天前往捷運輕軌營運路段及施工中黃線各區段標進行視察，確保營運路段乘客及工區周圍用路人安全。

吳嘉昌表示，颱風期間捷運局與捷運公司保持密切合作，此外，也全面落實捷運在建工區防颱加固措施、側溝清疏與物資整備等作業，並要求施工單位做好人力、機具設備與防災物資調度，嚴防強風豪雨造成災情。

捷運局說明，目前捷運新建工程，高雄岡山路竹延伸線、黃線及小港林園線各標案陸續施工中。施工團隊針對營運路段及各工區及道路沿線加強整備，落實巡查與通報機制，快速排除障礙物，維持交通暢通。

高雄捷運公司表示，輕軌營運路段已啟動防颱整備，包含事先完成側溝清淤，並備妥挖土機、太空包、沙包、吊卡車、發電機及小型抽水機等必要防災裝備，並強化巡檢，加固及剪修樹木，及盤點搶救搶修所需人力與機具。

此外，因應風力，捷運公司也將規劃必要時的調整班距或暫停行駛措施，並透過捷運公司官網、高雄捷運APP，社群與站務公告即時發布訊息，提醒乘客注意。

為加強監測大順路雨豆樹與美術館小葉欖仁樹木狀況，捷運局日前完成200棵樹木傾斜儀裝置。捷運局表示，將透過AI監測，進行即時監測與預警，並提供輕軌營運行控中心提早針對高風險行道樹進行巡檢、加固等必要處置。

輕軌 捷運公司 樺加沙颱風

