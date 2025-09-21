傳統墓地緊繃但環保葬卻冷清 連江推動陷瓶頸

近年環保葬風氣在台灣逐漸升溫，但在離島連江卻呈現兩樣情。審計報告指出，縣府自2017至2022年間投入7455萬元設置「南竿環保自然葬園區」，並於2021年底啟用，另斥資5004萬元在北竿興建第二納骨堂樹葬區，於2024年2月啟用。然而截至去年7月底，兩地各僅受理1案，接受度顯得有限。

反觀傳統公墓與納骨設施使用情況逐年增加。連江縣目前共有5處公墓及6處納骨塔，合計提供560座墓基與3655座納骨櫃位，截至去年7月底已使用376座墓基、1511座櫃位。其中南竿鄉公所公墓墓基使用率已達9成，未來需求仍待持續關注。

對於環保葬推動困境，連江縣議員陳書建指出，馬祖過去以土葬為主，近年才逐漸接受火化，「沒辦法一下子改變，可能要一段時間。」他認為，縣府與鄉公所一直有持續宣導與規畫，目前雖未聽聞墓地嚴重不足，但確實存在世代落差，「5、60歲的家屬已經有人嘗試樹葬，但還不算普遍，需要時間慢慢推動。」

連江縣議員陳玉發則直言，環保葬仍難被接受，「老人家的思想還是舊觀念，老年人還在世的話，家屬大多還是選擇土葬。」他認為火葬已逐漸被接受，但樹葬、自然葬仍不普及，「若長期沒有成效，相關設施老實說也是浪費。」

對此，縣府強調推動並非毫無進展。連江縣民政社會處長曾玉花表示，南竿環保自然葬園區自110年完工後，至去年底已有22位先人入葬，最近也將再有一位長輩火化後遷入，「顯示民眾逐漸接受」。她指出，連江鄉親傳統上偏好土葬，但縣府透過補助與宣導，火化人數正逐步上升，自102年至今已有56人選擇火化，96年至114年間更完成444具遺骸起掘，投入補助經費達1094萬元，有助土地再利用。

曾玉花強調，移風易俗需要時間，縣府已持續辦理獎勵措施，補助低收入與特殊家庭喪葬費用，同時推動公墓更新、納骨塔增建及生命園區優化，讓更多鄉親能逐步接受火化與環保葬。

民政社會處補充，截至去年12月，南竿園區累計已有22件自然葬案件。為降低民眾疑慮，縣府依內政部建議，將朝「公園化」設計方向檢討，以營造更友善的安葬環境。另外縣府今年通過「連江縣殯葬設施與殯葬服務業查核評鑑及獎勵辦法」，未來將加強督導業者，確保依法辦理並提升服務品質。