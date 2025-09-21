樺加沙來襲高雄加強檢查工地 飛散建材應加蓋帆布

因應樺加沙颱風來襲，高雄市工務局新建工程處表示已全面完成防颱與防汛整備，針對建築工地、道路與橋梁工程加強檢點，包含鷹架、圍籬及臨時設施加固，易飛散之建材則已加蓋帆布或移置安全處所。同時，基坑及地下室抽水機均完成測試，確保遇豪雨可立即啟動抽排，避免積水影響工地及周邊社區。

在道路與橋梁工地方面，新工處表示，已加強施工便道與交通維持設施，確保引導標誌、護欄不因強風鬆脫，並全面檢查臨時鋼構與施工平台固定狀況，避免受風雨影響而傾倒。另針對施工便橋與周邊排水系統完成清疏，並設置監測人員於颱風期間持續巡查，即時通報狀況。

此外，工務局也要求各在建工程承包廠商落實大型機具固定與材料防護，並成立防颱應變小組，啟動 24 小時待命機制，以利隨時因應災情。