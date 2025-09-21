高雄環保局垃圾車路口闖紅燈左轉未禮讓行人 違規行為全都錄

高雄市一輛環保局垃圾車前晚近10時行經三民區鼎山街，當時路口紅燈，還有一名行人要過馬路，但垃圾車卻直接闖紅燈左轉，過程被他車行車記錄器錄下PO網；警方指垃圾車司機已違規，闖紅燈可處以1800元至5400元罰鍰。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，地點在三民區鼎山街，只見一輛環保局垃圾車前晚近10時駛過路口，路口已亮紅燈，前方數名機車騎士已停下。

當時路口有一名男子正要徒步過馬路，但垃圾車司機卻無視，直接闖紅燈左轉後揚長離去，讓機車騎士看傻眼，違規的離譜行為被他車行車記錄器錄下PO網。