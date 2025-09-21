快訊

高雄環保局垃圾車路口闖紅燈左轉未禮讓行人 違規行為全都錄

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市一輛環保局垃圾車前晚近10時在鼎山街路口闖紅燈左轉，當時有一名行人要過馬路，違規行為被他車全都錄。記者石秀華/翻攝
高市一輛環保局垃圾車前晚近10時在鼎山街路口闖紅燈左轉，當時有一名行人要過馬路，違規行為被他車全都錄。記者石秀華/翻攝

高雄市一輛環保局垃圾車前晚近10時行經三民區鼎山街，當時路口紅燈，還有一名行人要過馬路，但垃圾車卻直接闖紅燈左轉，過程被他車行車記錄器錄下PO網；警方指垃圾車司機已違規，闖紅燈可處以1800元至5400元罰鍰。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，地點在三民區鼎山街，只見一輛環保局垃圾車前晚近10時駛過路口，路口已亮紅燈，前方數名機車騎士已停下。

當時路口有一名男子正要徒步過馬路，但垃圾車司機卻無視，直接闖紅燈左轉後揚長離去，讓機車騎士看傻眼，違規的離譜行為被他車行車記錄器錄下PO網。

轄區三民二警分局指出，未接獲相關報案資料，惟影片中環保局的垃圾車行經有燈光號誌管制交岔路口時紅燈左轉，已違反道路交通管理處罰條例第53條第1項，可處1800元以上5400元以下罰鍰，將予以開罰。

高市一輛環保局垃圾車前晚近10時在鼎山街路口闖紅燈左轉，當時有一名行人要過馬路，違規行為被他車全都錄。圖／網路社群「社會事新聞影音」
高市一輛環保局垃圾車前晚近10時在鼎山街路口闖紅燈左轉，當時有一名行人要過馬路，違規行為被他車全都錄。圖／網路社群「社會事新聞影音」
高市一輛環保局垃圾車前晚近10時在鼎山街路口闖紅燈左轉，當時有一名行人要過馬路，違規行為被他車全都錄。圖／網路社群「社會事新聞影音」
高市一輛環保局垃圾車前晚近10時在鼎山街路口闖紅燈左轉，當時有一名行人要過馬路，違規行為被他車全都錄。圖／網路社群「社會事新聞影音」

闖紅燈 垃圾車 環保局

