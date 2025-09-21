快訊

樺加沙狂倒雨卻要上班上課！宜蘭人怒發尋人啟事：代理縣長起床沒？

普發現金政院擬增「不領取」選項 綠委打臉卓揆擾民：多此一舉

Joeman「開箱進化史」不夠！1圖讚iPhone 17有安全感 網驚：連資料都住豪宅

聽新聞
0:00 / 0:00

樺加沙颱風逼近 墾丁、雙流與山區步道9月22日起預警性休園

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
樺加沙颱風逼近，中央氣象署今上午發布海上颱風警報，林業保育署屏東分署轄內森林遊樂區與自然步道9月22日8時起預警性休園，開放日期另行公告，圖為墾丁森林遊樂區。記者劉星君／攝影
樺加沙颱風逼近，中央氣象署今上午發布海上颱風警報，林業保育署屏東分署轄內森林遊樂區與自然步道9月22日8時起預警性休園，開放日期另行公告，圖為墾丁森林遊樂區。記者劉星君／攝影

樺加沙颱風逼近，中央氣象署今上午發布海上颱風警報，林業保育署屏東分署轄內森林遊樂區與自然步道從9月22日8時起預警性休園，開放日期另行公告。屏東分署指出，若提前發布陸上颱風警報，警戒區域配合立即休園。潮州的林後四林平地森林園區配合屏東縣政府停班課資訊決定是否休園。

屏東分署指出，樺加沙颱風逐漸接近，考量強風及降雨恐影響遊客安全，屏東分署所轄雙流、墾丁國家森林遊樂區，以及六義山、尾寮山、浸水營、里龍山、石門山、高士佛等高屏自然步道，22日8時起預警性封閉。後續視颱風過後影響程度，適時恢復開放。

另藤枝國家森林遊樂區、筏灣泰武步道、北大武山國家步道，則受先前的雨勢影響，仍維持暫停開放。

受颱風外圍環流影響，恆春半島山區風雨將漸趨明顯，可能有豪雨發生。山區道路易受颱風豪雨影響而有崩坍落石發生，顧及遊客安全，請暫時避免入山。 相關訊息請上台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）

樺加沙颱風 颱風

延伸閱讀

颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝

颱風樺加沙今增為強颱與浣熊並列風王 上一次兩強颱為2015年

颱風樺加沙今增為強颱！氣象署估傍晚發陸警 「這2天」影響最明顯

又強又大的秋颱樺加沙 粉專：今起風雨浪逐漸增大「影響地區曝」

相關新聞

強颱「樺加沙」來襲花東山區恐現超大豪雨 台東大雷雨至晚間6時

中央氣象署今表示，第18號颱風「樺加沙」及其外圍環流持續影響台灣，各地陸續出現短延時強降雨，今夜至明日花東及南部山區將進...

樺加沙颱風強降雨…花蓮堰塞湖發紅色警戒 1800餘戶、逾6000人急撤避難

受樺加沙颱風影響，中央氣象署預估花蓮縣山區累積降雨量將達500至800毫米，馬太鞍溪堰塞湖蓄水恐達到壩頂溢流，花蓮3鄉鎮...

最新風雨預測出爐！7縣市明達停班課標準

強颱樺加沙暴風圈上午已觸陸，中央氣象署指出，今天下半天至明天上半天是樺加沙最接近台灣，也是強度最強的時候。根據中央氣象署...

強颱樺加沙暴風圈結構完整 花東山區恐迎800毫米豪雨

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華下午表示，強颱樺加沙目前位於鵝鑾鼻南南東方約290公里的海面上，暴風圈已影響台灣南端陸地...

樺加沙強颱影響東部加遽 綠島將軍岩出現水龍捲

強颱樺加沙持續影響台灣，台東首當其衝，風浪逐漸增強，綠島將軍岩外海今天下午出現「水龍捲」，民眾看了拍了下來。台東氣象站表...

強颱樺加沙暴風圈觸陸繼續增強變胖 氣象署：東半部愈晚風雨愈大

中央氣象署今天指出，強烈颱風樺加沙上午11時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約320公里，以每小時20公里速度，向西轉西北西進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。