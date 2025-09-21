快訊

主播歷練助攻 高市議員白喬茵接下國慶典禮主持重任

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
2025國慶典禮主持人高雄市議員白喬茵、中天新聞主播林嘉源共同主持。圖／翻攝自白喬茵臉書
2025國慶典禮主持人高雄市議員白喬茵、中天新聞主播林嘉源共同主持。圖／翻攝自白喬茵臉書

2025年國慶典禮主持人名單公布，高雄市議員白喬茵雀屏中選，曾任記者、主播與市府發言人的她，得知消息時坦言「有點驚訝，但也非常開心」，並強調這份榮譽不僅是責任，更是讓「高雄的聲音」能在國慶舞台上被聽見的機會。

白喬茵表示，過去她在媒體與公共服務領域都歷練過，現在身兼議員與母親的角色，對土地的多元融合有更深刻體會。

她說，台灣從威權走向民主，從封閉邁向開放，每個城市、族群、聲音都在這片土地上交織出不同的力量，「或許我們的國家仍有問題要面對，但國慶的意義，就是看見生命力，並讓奮鬥中的你我不分彼此，為繁榮與安定努力」。

白喬茵直言，能在國慶典禮主持台上重操舊業，既是挑戰也是榮耀。她強調，將以專業與熱情投入播報工作，讓全國觀眾透過她的聲音，感受到台灣的韌性與多元之美。

國慶籌備會也同步公開今年國慶紀念品，包括國慶貴賓帽、純棉方巾、毛氈布手提袋、徽章、保溫瓶與口罩等，象徵全民共享慶典榮耀。

今年國慶紀念品，包括國慶貴賓帽、純棉方巾、毛氈布手提袋、徽章、保溫瓶與口罩。圖／翻攝自白喬茵臉書
今年國慶紀念品，包括國慶貴賓帽、純棉方巾、毛氈布手提袋、徽章、保溫瓶與口罩。圖／翻攝自白喬茵臉書
高雄市議員白喬茵被選為2025國慶典禮主持人。圖／翻攝自白喬茵臉書
高雄市議員白喬茵被選為2025國慶典禮主持人。圖／翻攝自白喬茵臉書
高雄市議員白喬茵被選為2025國慶典禮主持人。圖／翻攝自白喬茵臉書
高雄市議員白喬茵被選為2025國慶典禮主持人。圖／翻攝自白喬茵臉書

