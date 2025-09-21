快訊

興達電廠爆炸事故原因推承包商 台電挨批未提自身監督責任

Gogoro夜行活動南下高雄 千輛機車馳騁港邊夜騎

中央社／ 高雄20日電

年度電車盛事「百GO夜行」首度南下高雄舉辦，上千輛電動機車晚間匯聚港邊馳騁夜騎，場面相當壯觀。市長陳其邁也騎車到場支持，他說，很久沒騎車，騎完自己也想買一台。

年度電車盛事「快閃高雄港 百GO夜行」今天下午4時起在高雄港大港倉熱鬧登場，這次活動首度南下舉辦，破千名車主報名參加，迫不及待齊聚瘋玩高雄。Gogoro也歡迎民眾在高雄租借GoShare，一起加入港灣夜騎行列，感受千人車隊馳騁港邊暢快體驗。

千人車隊晚間從高雄港大港倉出發，沿途行經蓬萊路、七賢三路、公園二路、五福橋、海邊路，最後集結高雄港旅運中心停車場大合照，陳其邁和市府局處首長也到場支持，並笑說騎完自己也想買一台。

Gogoro新聞稿指出，活動加碼宣布更多精彩亮點，包括「高雄大探險」集章活動、在地激推美食市集陣容等豐富內容。

「高雄大探險」活動至21日，不限車主人人皆可參加，不僅可吃遍高雄排隊名店與各式小吃，享受在地之美，出示活動頁面還能享有店家專屬優惠。

公開分享集章完成圖片至個人臉書（Facebook）頁面，加碼再抽超值大獎，有機會獲得SONY旗艦無線降噪耳機、無印良品後背包和Gogoro平底小煎鍋等好禮。

今天晚間除了有三大金曲卡司，蕭煌奇、J.Sheon、李竺芯輪番獻唱，「高雄大市集」更是美食饕客天堂，集結多家在地特色美食，有國宴級超夯「頑固油飯」、以招牌手拍肉排聞名「Holycow手工漢堡」、滑嫩香濃「初甜豆花」、將台灣在地茶葉和水果融合的「SNOW 雪諾義式冰淇淋」、來自旗山二代傳承的「迷路。麋鹿糖藝鋪」以及經典夜市遊戲。

「百GO夜行」也與眾多品牌合作，推出專屬限時優惠，從旅遊、住宿到現場加碼好禮，讓大家玩得更盡興、優惠拿得更開心。

港大 美食 高雄港

延伸閱讀

興達電廠火警原因出爐 陳其邁：確保安全才准試車

高雄甲仙芋筍節登場 陳其邁重申財劃法修法刻不容緩

民進黨爭高雄市長 許智傑成立競總角逐盼高雄起飛

影／美濃盜採案傳藍綠大咖涉入 陳其邁：不管什麼咖都嚴辦到底

相關新聞

憂獨老出意外 高雄議員促裝瓦斯偵測器

高雄去年發生1124起火警，市府9月起補助家戶強制安裝住警器，裝設率已達93%，民代認為住警器無法偵測瓦斯濃度，去年瓦斯...

金門董允耀洋樓修復 後人返鄉見證

金門縣文化局與文化部文資局投入5500萬元經費，修復縣定古蹟「董允耀洋樓」，歷時3年多終於完成，昨天重新啟用。董允耀後人...

旗山爐碴清運進度超前？環團批低估清運總量「如期清完恐跳票」

高雄旗山大林爐碴廢棄物清除案延宕10多年，高市府預計2026年底可望全數清除完畢。對此，旗山尊懷文教基金會批評，市府低估...

高雄登革熱境外移入確診+3 本土+0

高市衛生局今公布新增3例境外移入登革熱確診，本土零確診。衛生局表示，3個案分別為50多歲本國籍男子赴越南旅遊返國後發病、...

屏東市中秋玉兔小提燈 民眾大雨中排隊1000份送完

歡慶中秋節，屏東市公所在千禧公園設置藝術燈飾，原訂今晚啟燈儀式，因大雨取消。不過，不少民眾提前排隊領取玉兔小提燈，公所仍...

觀光勝地小琉球外海出現「巨大水龍捲」 民眾驚呼搶拍

觀光勝地小琉球今天傍晚近6時出現巨大水龍捲，距離岸邊不遠。目擊者驚呼連連，紛紛拿起手機紀錄，並分享在社群平台。許多民眾表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。