憂獨老出意外 高雄議員促裝瓦斯偵測器

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
住警器示意圖。聯合報系資料照片。
高雄去年發生1124起火警，市府9月起補助家戶強制安裝住警器，裝設率已達93%，民代認為住警器無法偵測瓦斯濃度，去年瓦斯外洩造成的火災不少，長者嗅覺功能逐漸喪失，不易察覺周遭瓦斯濃度，要求社會局補助獨居老人和弱勢住戶安裝瓦斯偵測器。

社會局指，全市列冊獨居老人4484人，重度以上身心障礙者4萬1885人，目前尚無規定一般住家需裝設瓦斯偵測器，社會局會提供弱勢戶、獨居老人及身障者名冊給消防局，結合社工訪視時加強防火及瓦斯安全宣導。

消防局表示，高雄去年發生1124起火警，其中建築火警483起，占42%，造成22人死亡、63人受傷，財物損失6783萬元。市府去年8月修訂高雄市火災預防自治條例，明定5樓以下建築需裝住警器，否則可罰6千元至3萬元，9月上路後，一般住家及低收入戶、獨居、身障等弱勢族群都可領取免費裝置，目前裝設率已達93%。

高雄去年至今年已發生7起瓦斯洩漏引發的氣爆、火災。市議員張博洋說，住警器功能是在火災初期偵測煙霧、熱氣時，發出高分貝警報，喚醒屋內人員並及早應變逃生，但無法偵測瓦斯濃度，瓦斯偵測器能偵測環境中瓦斯濃度，達到危險值時即啟動警報，使住戶快速採取應對措施。

據研究，嗅覺會隨年齡增長而喪失，65歲以上人士有5成會喪失部分嗅覺、80歲以上有8成，喪失嗅覺會使死亡風險增加18%。張博洋指出，為預防瓦斯外洩導致嗅覺喪失的長者中毒或發生火災意外，應補助弱勢戶和獨居長者裝設瓦斯偵測器。

消防局指，會向民眾宣導自主強化住家安全，自購瓦斯洩漏警報器等設備。

