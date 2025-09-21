金門董允耀洋樓修復 後人返鄉見證

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門縣定古蹟「董允耀洋樓」是僑匯建築最盛時期代表作，建築融合南洋裝飾與閩南風格。記者蔡家蓁／攝影
金門文化局文化部文資局投入5500萬元經費，修復縣定古蹟「董允耀洋樓」，歷時3年多終於完成，昨天重新啟用。董允耀後人從廈門、台灣與印尼遠道返鄉，見證祖厝重生。

啟用典禮中，金國興劇團以80多年傳承的傀儡戲演出揭開序幕，台南人間國寶陳啓村特別設計洋樓專屬粿印，為落成儀式增添更多文化底蘊。

董允耀洋樓2020年由後人董賽姍、董倫威捐贈給縣府。縣府秘書長張瑞心感謝董家後人無私奉獻並指出，僑胞離鄉背井在清末民初興建多座洋樓，讓小漁村轉變為「海上明珠」。縣議員董森堡說， 未來規畫藝術家進駐，讓古崗更具文化特色。

「童年記憶都在這裡」今年85歲的董賽姍哽咽說，自己出生僅4個月從廈門被送回金門由祖母照顧，就住這棟洋樓，直到7、8歲國軍進駐才搬離，「記得這裡有一口井，鄰居常來挑水洗衣。」董允耀孫子、泗水金門會館主席董倫慶說，祖父早年在印尼艱苦打拚，畢生積蓄卻投入金門建設，創辦古崗學校等事蹟讓後人驕傲。

董允耀洋樓是金門僑匯建築最盛時期代表作，融合南洋裝飾與閩南傳統，石作磚造工藝精良，洋樓為三塌岫型式建築，包含主建築、廚房平房與雜物間，格局完善，牆上泥塑老鷹、大象具西洋建築風格。1949年起曾被國軍徵用，1970年海龍部隊進駐，正立面仍留有「海龍」與蛙人圖案。

金門 建築 國寶 古蹟 文化局 藝術家 文化部

高雄登革熱境外移入確診+3 本土+0

高市衛生局今公布新增3例境外移入登革熱確診，本土零確診。衛生局表示，3個案分別為50多歲本國籍男子赴越南旅遊返國後發病、...

