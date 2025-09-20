快訊

旗山爐碴清運進度超前？環團批低估清運總量「如期清完恐跳票」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄旗山大林爐碴廢棄物清除案延宕10多年，高市府預計2026年底可望全數清除完畢。對此，旗山尊懷文教基金會批評，市府低估總量，實際掩埋量恐逾200萬公噸，卻僅以99萬公噸作業，不僅進度落後，如期清完恐淪跳票口號。環保局回應，清理進度已達77.95%，進度更超前4.47%。

尊懷基金會在臉書發文指市府總量估算錯誤，僅以99萬多公噸爐碴廢棄物作為旗山大林場廢爐碴的清運總量，實在不合理，15年來因浸泡地下水、颱風與豪雨，昔日的乾料早已氧化、成濕料，再加上清除過程，難以分篩土與黑色的金屬粉末，總重量絕對超過2百萬公噸。

基金會表示，掩埋場址深度平均0至4公尺，以土壤、非爐碴物質為主，4至17公才是爐碴廢棄物掩埋的熱區，直至22公尺都有廢棄物掩埋。

市府公告爐碴廢棄物已清除73萬多公噸，最深開挖深度達8至10公尺，等於開挖5年才剛進入4公尺以下掩埋熱區，還有8到17公尺爐碴熱區，及17至22米爐碴廢棄物要清除，市府宣稱明年底清完「根本荒謬」。

「這場抗爭已從父母一代延續到子女一代，若市府繼續推託，廢棄物債務終將債留子孫」基金會呼籲，高市府應誠實面對掩埋總量，若連最基本的總量都刻意低估，恐怕永遠沒辦法如期清除。

環保局回應，旗山大林爐碴案2013年曝光後，已被法院認定轉爐石為廢棄物，須依法清理，回填總量約99.7萬公噸。萬大公司於2019年提清理計畫，五度遭駁回；隔年韓市府核定後，卻幾乎未執行，同年10月僅清理 8000公噸，進度僅0.8%，明顯拖延。

陳其邁市長上任後，廢止萬大公司計畫，改要求中聯爐石另提方案，並於同年11月核定，迄今已完成清運 77.8萬公噸，進度達77.95%，比原計畫超前4.47%，並允諾2026年底全數清除並運離現場。

高雄市環保局強調旗山大林爐碴廢棄物清除進度超前4.47%，預計2026年底全數清除完。圖／環保局提供
高雄市環保局強調旗山大林爐碴廢棄物清除進度超前4.47%，預計2026年底全數清除完。圖／環保局提供
高雄市環保局強調旗山大林爐碴廢棄物清除進度超前4.47%，預計2026年底全數清除完。圖／環保局提供
高雄市環保局強調旗山大林爐碴廢棄物清除進度超前4.47%，預計2026年底全數清除完。圖／環保局提供

