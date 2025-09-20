快訊

高雄登革熱境外移入確診+3 本土+0

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市防疫團隊啟動社區噴藥作業，防堵疫情擴散。圖／衛生局提供
高市防疫團隊啟動社區噴藥作業，防堵疫情擴散。圖／衛生局提供

高市衛生局今公布新增3例境外移入登革熱確診，本土零確診。衛生局表示，3個案分別為50多歲本國籍男子赴越南旅遊返國後發病、30多歲菲律賓籍旅客入境隔日即現症狀，另一名在科技公司工作的30多歲菲律賓籍女性移工，入境後約一周出現症狀，經快篩與PCR檢驗確認感染，均已送醫住院。

衛生局指出，截至昨日，全國累計171例境外移入個案，高雄市21例，其中9月迄今新增7例，顯示東南亞疫情仍嚴峻，隨著新學期開始，國際移工、學生與旅客入境增加，成為社區防疫挑戰。

衛生局提醒，自高風險國家返台後一週內若出現發燒、頭痛、肌肉酸痛等疑似症狀，應立即就醫並告知旅遊史，以利醫師早期診斷。

為落實決戰境外策略，市府推出防疫獎勵措施：入境時若配合快篩採檢，等待結果可獲500元禮券；快篩陰性者若同意入住指定醫院待PCR確認，再加1000元禮券，住院費用全免（不含伙食與自費病房），計程車費實報實銷；若確診並通報，另可獲2500元獎金。

衛生局強調，確診者若在入境端即配合措施，不僅能免除社區緊急噴藥，也能保障同住親友安全。

