屏東市中秋玉兔小提燈 民眾大雨中排隊1000份送完

中央社／ 屏東縣20日電
屏東市公所提前歡慶中秋佳節，20日晚間在千禧公園發送玉兔小提燈，儘管活動前一度下起滂沱大雨，限量1000份的可愛小提燈仍全數發完。（屏東市公所提供）中央社
屏東市公所提前歡慶中秋佳節，20日晚間在千禧公園發送玉兔小提燈，儘管活動前一度下起滂沱大雨，限量1000份的可愛小提燈仍全數發完。（屏東市公所提供）中央社

歡慶中秋節屏東市公所在千禧公園設置藝術燈飾，原訂今晚啟燈儀式，因大雨取消。不過，不少民眾提前排隊領取玉兔小提燈，公所仍照常發放，1000份全數送完。

屏東市公所提前歡慶中秋佳節，今天晚間6時在千禧公園辦理「佳節傳心意 琪燈暖團圓」發送玉兔小提燈活動。不巧活動前下起滂沱大雨，公所因安全因素臨時取消啟燈儀式。不過考量許多民眾早早排隊，等候領取玉兔小提燈，公所仍照常發放，1000份全數發完。

屏東市長周佳琪表示，市公所設計玉兔小提燈，取材自中秋傳說「玉兔搗藥」，並搭配園區內具有童趣與文化意涵藝術燈飾，讓民眾在賞燈與提燈中，找回節慶感動。其中燈飾「兔飽飽」，以圓潤可愛玉兔，慵懶坐臥在星光草原，象徵中秋團圓與豐收喜悅；「萬家香」則將台灣特有中秋烤肉文化，轉化為療癒燈光語彙，勾起人們對家庭、對家鄉思念與美好回憶。

不少孩子領到提燈後，開心大讚「提燈好可愛」，家長們也紛紛拿起手機拍照紀錄。也有民眾感性表示，很久沒有這樣過節氛圍、很感動。

屏東市公所新聞稿表示，為延續中秋溫馨氛圍，市公所在園區內設置「兔飽飽」、「兔迎中秋」、「萬家香」、「森光星葉」、「兔兔望月」、「菇菇迷宮」、「星星瓶」、「祈福月光牆」、「浪漫燈海」、「柚光滿樹」等10座中秋藝術燈飾。雖然因大雨取消點燈儀式，燈飾如期亮起，許多民眾撐著傘，帶著孩子在燈區中穿梭拍照，留下難忘回憶。

屏東市公所表示，燈飾展期即日起至11月2日，點燈時間每天晚上6時至10時。隨著秋季日落時間提前，點燈時間將視實際天色狀況，調整為下午5時30分至晚上10時。

歡慶中秋佳節，屏東市公所在千禧公園設置應景藝術燈飾，20日晚間原訂舉辦啟燈儀式因雨取消，但仍照常發送玉兔小提燈，屏東市長周佳琪（右6）等人也到場共襄盛舉。（屏東市公所提供）中央社
歡慶中秋佳節，屏東市公所在千禧公園設置應景藝術燈飾，20日晚間原訂舉辦啟燈儀式因雨取消，但仍照常發送玉兔小提燈，屏東市長周佳琪（右6）等人也到場共襄盛舉。（屏東市公所提供）中央社

燈飾 玉兔 屏東 中秋節

