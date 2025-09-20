觀光勝地小琉球外海出現「巨大水龍捲」 民眾驚呼搶拍

快訊

中央社／ 屏東縣20日電
觀光勝地小琉球20日傍晚出現巨大水龍捲，距離岸邊不遠，讓目擊民眾皆驚呼連連，紛紛拿起手機拍攝記錄，分享在社群平台。（三姐民宿提供）中央社
觀光勝地小琉球20日傍晚出現巨大水龍捲，距離岸邊不遠，讓目擊民眾皆驚呼連連，紛紛拿起手機拍攝記錄，分享在社群平台。（三姐民宿提供）中央社

觀光勝地小琉球今天傍晚近6時出現巨大水龍捲，距離岸邊不遠。目擊者驚呼連連，紛紛拿起手機紀錄，並分享在社群平台。許多民眾表示，這是他們見過最大水龍捲。

今天傍晚近6時，小琉球外海出現巨大水龍捲，吸引遊客駐足觀賞，不少居民也特地到戶外拍攝。民眾近距離目睹奇景，直呼震撼，並將畫面上傳社群平台分享。

在小琉球經營民宿的蔡姓居民告訴中央社記者，她在烏鬼洞旁看到水龍捲，目睹時水龍捲已在海面持續一陣子，她觀測約10幾分鐘，直到水龍捲往陸地移動後消散。蔡姓居民說，她今年54歲，以前從未看過如此大的水龍捲。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，從雷達回波圖來看，今天下午5時30分至6時，小琉球周邊對流頗強，東、西側皆有較強對流胞，剛好西半部地區有午後雷陣雨，熱力作用影響下，不穩定度也高；對流如果較劇烈且在海上，即有可能產生水龍捲。

劉沛滕提及，今天氣象署也有針對屏東縣琉球鄉發布大雷雨即時訊息，時間從傍晚6時8分持續至7時15分。

社群 小琉球 氣象署

