異域孤軍後代保留滇緬文化 屏東定遠自治社區舉辦潑水節
屏東縣里港鄉定遠自治社區居民是從滇緬地區移居來台，至今仍保有許多滇緬傳統文化與生活習慣。今天社區舉辦「雲南節慶–潑水節」活動，以滇緬料理及民俗文化為主軸，進行潑水祈福儀式、傳統舞蹈展演及特色市集，讓參與民眾體驗滇緬文化。
屏東縣政府農業處表示，定遠自治社區居民為1961年來台的異域孤軍，歷經遷徙歲月，至今仍保有滇緬文化與傳統飲食特色，為了推廣地方文化與振興觀光，社區每年都會舉辦「雲南節慶–潑水節」，是屏東最具異國氛圍的節慶。
今天活動除了有潑水祈福、特色市集外，也邀請在地土庫國小團隊演出，並集結桃園龍岡與南投清境滇緬族群，一起跳滇緬民俗舞蹈，場面非常熱鬧；並安排水醃菜DIY體驗活動，讓參與民眾體驗滇緬飲食文化，今年主推滇味辣醬和雲南香腸，口味獨特。
農業處表示，定遠自治社區長年透過農村再生計畫推動特色產業，自2021年起陸續開發多樣化滇緬特色產品，包括香料香腸、羊奶果冰淇淋、滇緬香料湯底與辣醬等，市場頗受好評。今日活動市集嚨展售特色商品，讓遊客吃之外，也能將異國風味帶回家。
