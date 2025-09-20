高雄瓦斯外洩釀火災傷亡 獨居老人應裝「瓦斯偵測器」

高雄去年發生1124起火警，建物火警逾4成2，今年9月起強制一般住家安裝住警器，全市設置率已達93％，但民代認為，住警器能即時偵測濃煙、火勢，無法偵測瓦斯濃度，高雄近年仍有瓦斯外洩造成火災，尤其長者嗅覺功能逐漸喪失，不易察覺周遭瓦斯濃度，要求社會局補助獨居老人和弱勢住戶安裝瓦斯偵測器。

楠梓區一名80歲獨居老翁今年6月因住家火警，受困遭濃煙嗆昏不治。三民區今年4月有民宅瓦斯桶外洩著火，屋主一家3口聞到瓦斯味後緊急疏散到3樓逃生，左營區新上街民宅今年6月也發生廚房後方防火巷久置的瓦斯桶因管線老舊破損，瓦斯外洩起火，所幸屋主及時發現，未釀傷亡。據統計，高雄近3年已發生10件瓦斯氣爆釀火災事件。

消防局表示，高雄去年發生1124次火警，以建築火警483次最多，占42％，造成22人死亡（6人屬輕生）、63人受傷，財物損失6783萬，起火原因以遺留火種308次最多，其次為電氣因素288次，建築物種類以獨立住宅247次最多，其次為集合住宅101次，高度以5層樓以下發生398次最高，顯示5樓以下獨立建築是全市火警主要樣態。

根據研究，人體嗅覺會隨著年齡增長而喪失，65歲以上有5成喪失部分嗅覺、80歲以上8成喪失，且喪失嗅覺會使死亡風險增加18%。市議員張博洋表示，火災預防中，嗅覺功能異常會無法判斷環境瓦斯氣味，而瓦斯偵測器能偵測環境中瓦斯濃度，達到危險值時即啟動警報，如發出蜂鳴聲、閃爍警示燈或告知外部，使住戶快速採取應對措施。

高市去年8月修訂高雄市火災預防自治條例，明定5樓以下建築需裝設火警自動警報設備（住警器），否則可罰6千元以上、3萬元以下罰鍰，今年9月正式上路後，一般戶、低收入戶、獨居者、身障者、蝸居戶可領取免費裝置，目前全市5樓以下應設置住警器住宅約67.7萬戶，已自設及申請補助設置約62.7萬戶，設置率已達93％。

住警器功能是在火災初期偵測「煙霧、熱氣」時，發出高分貝警報，雖內裝電池不需配線，可獨立安裝於天花板或牆壁上，喚醒屋內人員並及早應變逃生，但瓦斯偵測器則是偵測「瓦斯氣體」。張博洋認為，為預防瓦斯外洩導致嗅覺喪失的長者中毒或火災意外，市府應規劃補助弱勢戶和獨居長者裝設瓦斯偵測器，保障生命財產安全。

高市列冊獨居老人共4484人，重度以上身心障礙者4萬1885人；社會局表示，依據「各類場所消防安全設備設置標準」及「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」，尚未規定於一般住家需設瓦斯偵測器，但為避免住宅火災，社會局定期提供弱勢戶、獨居老人及身障者名冊予消防局，實施防火宣導，訪視時加強安全宣導。