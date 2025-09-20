快訊

中秋不孤單 真善美聯誼會與家長大聯盟送暖金門家扶

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣真善美聯誼會會長李月黎（右六）今天也準備特色米菓，送給家扶中心的孩子與家庭，讓他們感受中秋佳節的溫馨氛圍，金門家扶中心主任洪依帆（左六）特別頒發感謝狀給他們。記者蔡家蓁／攝影
金門縣真善美聯誼會會長李月黎（右六）今天也準備特色米菓，送給家扶中心的孩子與家庭，讓他們感受中秋佳節的溫馨氛圍，金門家扶中心主任洪依帆（左六）特別頒發感謝狀給他們。記者蔡家蓁／攝影

中秋佳節將至，為了讓金門家扶中心的兒童與家庭感受到節慶溫暖，救國團台北市真善美聯誼會與全國高級中學家長大聯盟攜手展開「中秋傳愛」金門公益行動，並與在地的金門縣真善美聯誼會今天一起到金門家扶中心送上親手製作的蛋黃酥與善款，傳達各界的愛心與祝福，讓家扶中心的孩子都直說「揪甘心」。

這次活動由台北市真善美聯誼會會長洪婉真、全國高級中學家長大聯盟理事長郭佩銓率領成員抵達金門，並與金門縣真善美聯誼會會長李月黎與會員們合作，不僅帶來親手製作的蛋黃酥與善款，也準備特色米菓，象徵團圓與祝福，讓孩子們在溫馨氛圍中提前迎接佳節。

洪婉真表示，真善美聯誼會始終秉持「真誠、善良、美好」的精神，希望跨越距離，將愛心送到最需要的地方；她說，能在中秋前夕親手把蛋黃酥交到孩子們手中，不只是分享節慶的喜悅，更希望鼓勵孩子努力學習、勇敢逐夢。

郭佩銓也指出，身為家長最能理解孩子成長過程中對陪伴與支持的渴望，希望透過這份心意，讓孩子知道社會上有許多人在關心他們，並期盼他們長大後能將愛回饋社會，形成愛的循環。

地主會長李月黎則感性分享，「看到孩子們的笑容，就是我們最大的收穫。這份溫暖能在中秋前夕傳進每個家庭，讓陪伴的力量延續下去。」

金門家扶中心主任洪依帆代表孩子與家庭致謝，並指出離島資源有限，長年需要各界支持，這份跨海傳遞的愛心，不僅讓孩子們過了一個充滿笑容的中秋，也讓他們感受到社會的溫暖與希望。

金門家扶中心長年致力於扶助弱勢兒少與家庭，因離島資源有限，需透過各界資源支持，讓家扶能夠持續進行專業扶幼工作，幫助弱勢孩子們安心成長及學習。這次跨海的愛心傳遞，不僅讓孩子們度過一個充滿笑容的中秋，期盼未來能有更多單位與民眾響應公益，一同守護孩子的笑容，讓每一份善意都化為孩子安心成長的力量。

救國團台北市真善美聯誼會與全國高級中學家長大聯盟攜手展開「中秋傳愛」金門公益行，並與在地的金門縣真善美聯誼會今天一起到金門家扶中心送上親手製作的蛋黃酥與善款，傳達各界的愛心與祝福。記者蔡家蓁／攝影
救國團台北市真善美聯誼會與全國高級中學家長大聯盟攜手展開「中秋傳愛」金門公益行，並與在地的金門縣真善美聯誼會今天一起到金門家扶中心送上親手製作的蛋黃酥與善款，傳達各界的愛心與祝福。記者蔡家蓁／攝影
全國高級中學家長大聯盟理事長郭佩銓（中）親手將手作的蛋黃酥送給金門家扶中心的孩子們，讓他們感受到來自各界的關懷。記者蔡家蓁／攝影
全國高級中學家長大聯盟理事長郭佩銓（中）親手將手作的蛋黃酥送給金門家扶中心的孩子們，讓他們感受到來自各界的關懷。記者蔡家蓁／攝影
台北市真善美聯誼會會長洪婉真（左）將善款交給金門家扶中心主任洪依帆。記者蔡家蓁／攝影
台北市真善美聯誼會會長洪婉真（左）將善款交給金門家扶中心主任洪依帆。記者蔡家蓁／攝影

